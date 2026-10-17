Preocupación: Dibu Martínez sufrió un golpe en la cabeza y salió en camilla ante el Chelsea

La preocupación se apoderó del estadio durante el partido entre Everton y Chelsea, por la séptima fecha de la Premier League, cuando Emiliano "Dibu" Martínez sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser retirado en camilla.

El incidente ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el arquero campeón del mundo disputó una pelota dividida tras un tiro libre que cayó en el área del Chelsea. En la jugada, chocó con un adversario y recibió un cabezazo en el rostro.

Martínez quedó tendido sobre el césped durante aproximadamente ocho minutos. El equipo médico ingresó rápidamente para asistirlo y le suministró oxígeno antes de retirarlo en camilla, ante la mirada de sus compañeros y del público.

La acción se produjo durante un intento de despeje del arquero, luego de que el Everton generara una situación de peligro a partir de una pelota parada. Debido a la magnitud del impacto, el cuerpo médico decidió que Martínez no continuara en el encuentro.

En su lugar ingresó Mike Penders, quien quedó a cargo del arco durante el resto del partido.

Hasta el momento, el club londinense no había difundido información médica oficial sobre el estado de salud del arquero de la Selección argentina.

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