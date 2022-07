Qatar 2022 podría ser el último mundial Neymar

El astro brasileño Neymar, compañero de Lionel Messi en el París Saint Germain de Francia, jugará su tercer Mundial en Qatar 2022 a sus 30 años pero no garantizó que pueda estar presente en el próximo de México-Estados Unidos y Canadá en 2026.



"No puedo garantizar que jugaré otra Copa. sinceramente no lo sé. Pero quiero jugar como si este fuera mi último Mundial" dijo el talentoso delantero a TV Globo de Brasil.



Neymar jugó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 totalizando 10 cotejos con seis goles y seis asistencias, quedándole el amargo gusto de la lesión que sufrió en la columna vertebral que lo dejo fuera en los cuartos de final en el partido ante Colombia en el 2014.



"Quiero jugar esta Copa, quiero dedicarme a ella, porque estoy seguro de que tenemos potencial para llegar muy lejos", declaró el exjugador del Santos de Brasil y Barcelona de España.



Brasil forma parte del Grupo A del Mundial de Qatar junto a Camerún, Serbia y Suiza. En el primer partido, el equipo dirigido por Neymar jugará ante los serbios el 24 de noviembre, en el Estadio Nacional de Lusail.



En la preparación para la Copa del Mundo, el equipo dirigido por el director técnico Tite disputó dos amistosos en junio pasado y Neymar anotó dos goles en la victoria por 5-1 sobre Corea del Sur y marcó el único en el triunfo por 1-0 sobre Japón.