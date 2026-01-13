Qué día y a qué hora juega Boca su primer partido de 2026

Boca se prepara para su primer compromiso del año y todo indica que habrá novedades importantes en la formación titular.

De cara al amistoso frente a Millonarios, el entrenador Claudio Úbeda decidió cambiar el esquema táctico y modificar varios nombres respecto al cierre del Torneo Clausura 2025.

Luego de finalizar la última temporada con un práctico 4-4-2 —sistema que le permitió alcanzar las semifinales—, el DT optó por iniciar el 2026 con una idea diferente.

En los ensayos previos al duelo ante el conjunto colombiano, Úbeda probó un 4-3-3 bien marcado, con un solo centrodelantero y extremos abiertos, buscando mayor dinámica, asociación y profundidad ofensiva.

Entre las principales novedades aparecen las presencias de Ander Herrera y Kevin Zenón desde el arranque, dos nombres fuertes que rápidamente llamaron la atención de los hinchas.

El cambio de dibujo también implica la disolución del doble nueve, ya que Miguel Merentiel sería el único atacante de referencia, acompañado por Exequiel Zeballos y Zenón por las bandas.

En cuanto a las ausencias, Boca no podrá contar con Edinson Cavani, Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, todos descartados por distintas molestias físicas. En el caso del delantero uruguayo, continúa con trabajos diferenciados por una lumbalgia y el cuerpo técnico apunta a tenerlo en plenitud para el debut oficial ante Deportivo Riestra.

Si no hay cambios de último momento, el posible once de Boca para enfrentar a Millonarios sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Día, hora, canal de TV y streaming online del partido amistoso Boca vs. Millonarios