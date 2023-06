Qué necesita River para seguir en la Copa Libertadores ante Fluminense

Este miércoles, desde las 21.30, River Plate y Fluminense se enfrentan en un partido correspondiente a la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se disputa en el estadio Más Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el partido disputado en Brasil, el Flu ganó 5 a 1.

Qué resultados necesita River para no quedar afuera de la Copa Libertadores

A priori, una victoria frente al Flu deja a la Banda con un panorama más colorido. En ese caso, quedaría con siete puntos y cualquier resultado entre The Strongest y Sporting Cristal lo dejaría en el tercer lugar. Además, tendría la posibilidad -si vence al equipo boliviano en la última fecha- de poder terminar en la cima del Grupo D.

La igualdad ante los brasileros lo pone grogui. No quedaría necesariamente eliminado, pero pasaría a depender de otros resultados que lo acompañen. Si el Aurinegro y Los Celestes también terminan en tablas, la definición quedará para la última fecha. Ahí, River estaría obligado a ganar y necesitará que Sporting Cristal no haga lo propio contra el Flu. De todos modos, al quedar ambos con ocho unidades, empezaría a correr la diferencia de gol y el elenco de Demichelis es el que menos tiene (-4). En cambio, si el que gana es Sporting en La Paz, el Millo debe vencer y esperar a que el cuadro peruano pierda en Brasil. Un empate en Río lo haría mirar nuevamente la última hilera de la tabla.

Aunque sería un milagro, en caso de que River caiga en el Monumental frente a los de Fernando Diniz, un empate simultáneo en la altura o una derrota de The Strongest todavía mantienen con vida a River, pero pendiendo de un finísimo hilo en el que incluso tendría que golear de manera contundente al conjunto del Pampa Biaggio en la jornada de cierre para no quedar out por diferencia de gol.

Qué resultados dejan a River eliminado

Ahora bien, existen posibilidades concretas de que el club riverplatense quede afuera del máximo certamen continental a falta de dos fechas para su finalización.

Si el elenco de Demichelis empata este miércoles de local y The Strongest obtiene los tres puntos en La Paz, estará eliminado de la Copa Libertadores. El cuadro brasilero y el boliviano se posicionarían primero y segundo con 10 y 9 puntos, respectivamente, contra los cinco de River. Lo mismo sucederá si el Millonario es derrotado por el cuadro de Río de Janeiro y el Aurinegro vence en el Estadio Hernando Siles.

Luego, en caso de llegar a esa instancia, le quedaría dirimir con Sporting Cristal quién accede a los dieciseisavos de la Copa Sudamericana.

River Plate vs. Fluminense: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores 2023.

Día : miércoles 7 de junio.

: miércoles 7 de junio. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Más Monumental.

: Más Monumental. Árbitro : Wilmar Roldán (Colombia).

: Wilmar Roldán (Colombia). TV : Fox Sports.

: Fox Sports. Streaming: Star+.