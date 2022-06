Racing perdió contra Gimnasia por 3 a 1 en un polémico partido

Racing perdió 3-1 en su visita a Gimnasia, por la cuarta fecha de la Liga Profesional 2022, en un encuentro que estuvo signado por las polémicas y las fallas en el VAR. Con esta derrota, el equipo comandado por Fernando Gago sigue sin ganar en condición de visitante en el torneo local.

Los goles del Lobo fueron convertidos por Eric Ramírez y Brahian Alemán (2), uno de ellos un verdadero golazo de tiro libre. Para la visita empató transitoriamente Enzo Copetti, quien además fue protagonista de la jugada más controversial del encuentro.

El delantero racinguista fue bajado en el área por Oscar Piris cuando la historia estaba 2-1, pero el árbitro Yael Falcón Pérez entendió que no era infracción y no cobró penal. Si bien en la transmisión televisiva pudo observarse que hubo contacto, el VAR no intervino porque minutos antes se había caído la conexión entre la cabina y el juez.

El VAR recién regresó sobre el final del partido, justo en el momento que Gimnasia marcó el 4-1 a través de Ramírez: los asistentes tecnológicos le indicaron a Falcón Pérez que el goleador había tocado la pelota con la mano y el tanto fue invalidado.

Con esta derrota, la segunda en la Liga Profesional, Racing quedó con 6 puntos y con una cuenta pendiente fuera del Cilindro de Avellaneda: perdió las dos veces que jugó de visitante. El próximo domingo intentará recuperarse como local frente a Aldosivi.