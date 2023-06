¿Rafa Di Zeo candidato? La propuesta que circuló en La Bombonera

Rafael Di Zeo es uno de los personajes más polémicos del Mundo Boca. Jefe de la barra brava del club desde hace casi 30 años, ahora quiere ser dirigente del Club.

La Doce repartió papeles en La Bombonera proponiendo su candidatura. "Por que, no", dice el folleto con la imagen del barrabrava junto a una urna.

El mes pasado, había destacado la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones: “Me gustaría ser dirigente de Boca. Le competiría a cualquiera, a Riquelme, a Macri, a Beraldi, a Crespi. No es que solo le competiría, sería dirigente acompañando también. ¿Presidente? Mmm, no sé. Pero me encantaría ayudar a Boca desde otro lado”.

Este es un año movido en el equipo de La Ribera debido a que se realizarán las elecciones presidenciales, y entre los postulados están Juan Román Riquelme, Andrés Ibarra y Mario Pergolini, entre otros. ¿Se suma Rafa?