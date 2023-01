Riquelme quiere organizar un amistoso con el Al Nassr y que Cristiano Ronaldo juegue en la Bombonera

No todas fueron malas noticias para Boca en la gira por Arabia Saudita. Más allá de la derrota con Racing por la Supercopa Internacional por 2a 1, la estadía en Medio Oriente le permitió a la dirigencia Xeneize concretar una muy buena operación con Agustín Rossi, arquero que ya no iba a tener lugar en el equipo titular. El préstamo del guardameta al equipo Al Nassr a cambio de 1.3 millones de dólares no solo significó un buen negocio para el club, sino también que le permitió tender puentes institucionales con los dueños del equipo en el que juega Cristiano Ronaldo.

Esta negociación implicó también algunos acuerdos comerciales entre ambas entidades y, según informó el periodista Tati Civiello en la señal TyC Sports, Juan Román Riquelme estaría pensando en hacer una serie de amistosos con el equipo árabe.

“Hay una idea. A través de esto se tendió un puente. A Román le encantaría hacer un amistoso doble con el Al Nassr. Ir a jugar allá y que vengan a la Bombonera, para que Cristiano Ronaldo juegue en la cancha de Boca. Tiene que ver con acuerdos comerciales”, indicó el periodista.

La idea no parece descabellada y sin dudas sería un hecho histórico que otro de los grandes futbolista de todos los tiempos juegue en la Bombonera, lugar que ya pisaron Pelé, Maradona y Lionel Messi, entre otros. ¿Se dará?

Rossi se convirtió en jugador de Al Nassr

Agustín Rossi se subió al avión como jugador de Boca y se bajó como jugador del Al Nassr. Es que en una operación fugaz, el arquero se quedará a préstamo en el equipo árabe a cambio de 1.3 millones de dólares.

Viendo que sería colgado hasta el final de su contrato con Boca (el próximo 30 junio) Miguel González, el representante del Rossi, hizo una jugada maestra. Atento a la búsqueda de arquero en la que estaba el Al Nassr de Arabia Saudita, club por el que fichó Cristiano Ronaldo, se puso en contacto, lo ofreció y la negociación avanzó en tiempo récord.

Cuando el plantel de Boca se encontraba arriba del avión para volver a la Argentina desde Abu Dabi, sonó el teléfono de Agustín Rossi. Era su representante, indicándole que había cerrado la negociación con el Al Nassr en un préstamo por seis meses a cambio de un 1.3 millónes de dólares, por lo que tenía que bajarse en la escala de Madrid para unirse allí a la delegación del club saudí.

Una vez en Arabia Saudita, el arquero sellará el acuerdo con su firma y jugará hasta junio, cuando pasará al Flamengo de Brasil.

Agustín Rossi jugará en Flamengo desde el 1 de julio

Agustín Rossi firmó el pasado 9 de enero un contrato por cuatro años y medio con Flamengo, el club brasileño que lo anunció esa misma tarde en sus redes sociales después de que el jugador abandonara prematuramente el entrenamiento con sus compañeros de la entidad “xeneize” para suscribir ese compromiso hasta diciembre de 2027.

“Flamengo y Agustín Rossi firmaron un precontrato con vigencia del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2027″, comunicó la institución carioca en su cuenta oficial de Twitter para hacer formal la incorporación del guardavallas.