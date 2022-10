Riquelme salvó a una abuela en medio de los disturbios de Gimnasia- Boca

La represión de la Policía bonaerense contra los hinchas durante el partido entre Gimnasia y Boca ocasionó heridos y una víctima fatal. Entre los afectados, hubo una abuela que fue auxiliada ni más ni menos que por Juan Román Riquelme.

“Después de casi una hora de estar en la tribuna, tapados, cuando más o menos se empezó a ir el humo, nos empezaron a llevar a la cancha. Cuando él me vio descompuesta, me agarró y me llevó. La verdad que se portaron excelente”, detalló “Jovita”, la mujer, en declaraciones al canal IP sobre Riquelme.

“Adentro de la cancha vimos que subía una humareda tremenda. Yo estuve descompuesta, le agradezco muchísimo a Riquelme que me ayudó a ir al vestuario. Después de estar una hora en la tribuna con los chicos convulsionando, llorando, se sentían como me sentía yo”, agregó. "Jovita", la abuela rescatada. (Foto: captura de Tv.)

Cómo fueron los incidentes en el partido entre Gimnasia y Boca

Este jueves por la noche la ciudad de La Plata vivió momentos de tensión luego de que oficiales de la policía bonaerense reprimieran a los hinchas que aguardaban para ingresar al estadio Juan Carmelo Zerillo durante el encuentro entre Gimnasia y Boca.

Se cree que fue una probable sobreventa de entradas lo que provocó estos hechos cuando muchos hinchas y socios gimnasistas, con sus localidades en la mano, pretendían entrar a las instalaciones que ya estaban colmadas.

En este marco, las autoridades empezaron a cerrar las puertas de acceso y esto provocó la desesperación de los aficionados que querían entrar porque habían pagado sus boletos, por lo que la policía comenzó a reprimirlos con postas de goma y gases lacrimógenos.

Esto se prolongó por más de media hora y una niña aparentemente atacada por las fuerzas de seguridad provocó la reacción de los socios que blandían sus carnets. Uno de ellos resultó herido con una bala de goma en el pómulo derecho, mientras que a un camarógrafo de TyC Sports le dispararon tres veces, indicaron desde el propio canal.

Cuando se produjo la represión policial, los gases lacrimógenos ingresaron al campo de juego, atravesando la abigarrada multitud que inmediatamente empezó a sufrir las consecuencias de la humareda.

Primero fueron los hinchas y luego los integrantes de los bancos de suplentes quienes comenzaron a cubrirse los rostros y estas reacciones provocaron, por ejemplo, que el director técnico boquense, Hugo Ibarra, fuera el primero en solicitarle al árbitro Mastrángelo que interrumpiera el encuentro porque el nivel de afectación que tenía en sus ojos le impedía la visión.

Esto llevó a que el entrenador de Gimnasia, Néstor Gorosito, hiciera lo mismo, y estas acciones se fueron haciendo extensivas a los propios futbolistas.

Mastrángelo determinó entonces que los jugadores y sus cuerpos técnicos se fueran a los vestuarios, algo que hicieron inmediatamente, mientras, que simultáneamente la desesperación ganaba las tribunas.

Al mismo tiempo, los hinchas en las tribunas, al estar las puertas de salida cerradas, encontraron en el campo de juego la única vía de escape posible y cientos de ellos saltaron al césped desde los alambrados perimetrales.

"No se podía salir, estaba todo cerrado. En la tribuna uno de los socios pudo abrir la puerta porque la policía no dejaba salir a nadie", contó al portal de A24 Sofía, una testigo que había ido a la cancha junto a su papá.

En ese momento se pudo observar al capitán boquense, Marcos Rojo, identificado con su clásico rival, Estudiantes, tratando de ayudar a muchos hinchas "triperos" a refugiarse en el propio túnel de acceso a los vestuarios.

Mientras tanto, se seguían escuchando disparos desde afuera del estadio y la calma no llegaba, ni afuera ni adentro, hasta que las autoridades tuvieron la cordura de empezar a abrir las puertas para que los hinchas del interior pudieran salir de la cancha, ya que los del exterior finalmente habían sido dispersados.

Después de una hora de incertidumbre, desconcierto y violencia, las tribunas se vaciaron, un par de centenares de hinchas se quedaron atemorizados dentro del campo de juego, pero ya con más calma, y de a poco todo fue quedando vacío.