River con Almada recibe a Argentinos Juniors con la urgencia de cortar la sequía

River Plate recibe este domingo a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un partido que encuentra al equipo dirigido por Eduardo Coudet atravesando uno de sus momentos más exigentes del semestre.

El encuentro comenzó a las 18.00 de Argentina y tiene para el Millonario un objetivo inmediato: conseguir su primer triunfo en el campeonato y empezar a modificar una campaña que hasta el momento no le permitió sumar puntos ni convertir goles. El equipo de Coudet llega después de haber perdido los cinco partidos disputados en el semestre, una racha que incrementa la necesidad de obtener un resultado positivo frente a un rival que llega con una realidad completamente diferente.

La situación se refleja especialmente en la producción ofensiva. River no logró marcar en ninguna de las cuatro fechas disputadas del Torneo Clausura y atraviesa una sequía goleadora que se extiende más allá del actual campeonato.

El último grito del conjunto millonario se produjo el 17 de julio, cuando Rafael Santos Borré marcó a los 87 minutos el descuento en la derrota por 3 a 1 frente a Aldosivi, por la Copa Argentina.

Desde entonces, el equipo no volvió a convertir.

Cuatro derrotas y ningún gol en el Clausura

El comienzo de River en el Torneo Clausura fue particularmente adverso. El conjunto dirigido por Coudet perdió sus cuatro partidos y en todos los casos cayó por el mismo resultado: 1 a 0. Los encuentros que explican la actualidad del Millonario son:

Derrota 1-0 ante Barracas .

. Derrota 1-0 ante Gimnasia .

. Derrota 1-0 ante Rosario Central .

. Derrota 1-0 ante Tigre.

El dato resume una campaña en la que River todavía no pudo sumar puntos ni encontrar el camino del gol. La necesidad de enderezar el rumbo aparece entonces como una prioridad inmediata para el cuerpo técnico y para un equipo que afronta una seguidilla de compromisos importantes.

Eduardo Coudet sabe que su River necesita resultados. La posibilidad de conseguir una victoria ante Argentinos Juniors no solo aparece relacionada con la necesidad de comenzar a acomodarse en las tablas, sino también con la búsqueda de un envión anímico antes de afrontar el próximo desafío internacional.

Un partido con la mirada puesta en la Sudamericana

El duelo ante Argentinos Juniors adquiere una importancia adicional porque River tiene por delante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe.

Por eso, el objetivo de conseguir los tres puntos en el Monumental también está relacionado con la necesidad de recuperar confianza antes de esa serie internacional. El equipo de Coudet atraviesa un momento crítico y necesita modificar rápidamente su presente. Después de cinco derrotas consecutivas en el semestre, el partido frente al Bicho representa una oportunidad para comenzar a revertir la situación y llegar al compromiso copero con otra perspectiva.

Argentinos llega con puntaje ideal

Enfrente estará un Argentinos Juniors que atraviesa una realidad completamente opuesta. El equipo de La Paternal ganó sus cuatro compromisos anteriores y llega al Monumental como líder de la Zona B con puntaje ideal.

El Bicho no solo ocupa la primera posición de su zona, sino que también mantiene una disputa directa con Independiente Rivadavia por el primer puesto de la tabla anual. La diferencia entre ambos equipos queda expuesta en los resultados que acumularon durante el campeonato: mientras River todavía no consiguió puntos ni goles, Argentinos ganó todo lo que jugó.

El encuentro plantea así un contraste marcado entre un Millonario que necesita reaccionar y un conjunto de La Paternal que llega fortalecido por una campaña perfecta en el Torneo Clausura.

El debut de Thiago Almada, la gran expectativa

Uno de los principales focos de atención del partido estará puesto en Thiago Almada, el refuerzo estrella con el que Coudet podrá contar desde el inicio. El entrenador decidió incluirlo como titular para el encuentro en Núñez, en una apuesta destinada a aportar una alternativa en un equipo que todavía no pudo convertir durante el campeonato.

La presencia de Almada representa una de las principales novedades de la formación millonaria y genera expectativa en un contexto en el que River necesita encontrar soluciones ofensivas y, sobre todo, volver a marcar. El futbolista estará acompañado en el frente de ataque por Joaquín Freitas y Lucas Beltrán, dentro de un equipo que intentará cortar la sequía y conseguir una victoria que le permita comenzar a modificar su presente.

Las formaciones confirmadas

River sale a jugar en el Monumental con la siguiente formación:

Santiago Beltrán .

. Gonzalo Montiel .

. Lucas Martínez Quarta .

. Nicolás Otamendi .

. Francisco Ortega .

. Aníbal Moreno .

. Tobías Andrada .

. Ángel Correa .

. Thiago Almada .

. Joaquín Freitas .

. Lucas Beltrán .

. DT: Eduardo Coudet.

Argentinos Juniors, bajo la dirección técnica de Nicolás Diez, formó con: