River despidió a Juanfer Quintero y confirmó el final de su tercer ciclo en el club

River Plate confirmó este viernes la salida de Juan Fernando Quintero. A través de un comunicado oficial, el club informó que ambas partes acordaron rescindir de común acuerdo el vínculo contractual, lo que marca el final del tercer ciclo del mediocampista colombiano con la camiseta del Millonario.

"El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos. River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional", expresó la institución.

La salida del futbolista se confirmó después de varios días de versiones sobre su futuro. Mientras disfrutaba de sus vacaciones, Quintero había reconocido que su continuidad era complicada y deslizó diferencias con el entrenador Eduardo Coudet, quien le dio escasa participación desde su llegada al banco de River.

"Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado. Eso no tiene tanto misterio", afirmó el colombiano en una entrevista con ESPN, al tiempo que sostuvo que "todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad".

Quintero también remarcó que siempre respetó las decisiones del cuerpo técnico, aunque reconoció que no era una prioridad para el entrenador. "Todo queda expuesto en el campo, las formas, y seguramente no soy prioridad para él", señaló.

Durante sus tres etapas en River, el mediocampista disputó 137 partidos, convirtió 24 goles y repartió 22 asistencias. Además, fue protagonista de una de las páginas más importantes de la historia del club al convertir el recordado gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors, en Madrid.

En su paso por el Millonario conquistó tres títulos: la Copa Libertadores 2018, la Supercopa Argentina 2018 y la Copa Argentina 2019. Su última presentación fue el 24 de mayo de 2026, cuando ingresó en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.

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