River inicia el Clausura ante Barracas con la misión de dejar atrás el golpe en la Copa Argentina

River Plate pondrá en marcha este sábado su participación en el Torneo Clausura cuando reciba desde las 19.15 a Barracas Central en el estadio Monumental, con el objetivo de recuperarse tras la inesperada eliminación frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El equipo de Núñez comenzó el segundo semestre con una derrota por 3-1 en Salta y buscará cambiar rápidamente la imagen en su debut por el campeonato local. Para este encuentro, el entrenador podría contar con varios de los refuerzos y con futbolistas que regresaron tras disputar el Mundial.

Entre las incorporaciones ya disponibles aparecen Giovanni González, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, quienes sumaron minutos ante Aldosivi. Además, Nicolás Otamendi volvió a entrenarse junto al plantel tras su participación con la Selección argentina y podría hacer su estreno oficial, al igual que Gonzalo Montiel, que también se reincorporó esta semana. En tanto, Ángel Correa fue presentado oficialmente luego de superar la revisión médica.

Del otro lado estará Barracas Central, que afrontará el primer compromiso oficial de Damián Ayude como director técnico. El Guapo intentará romper una racha adversa en el Monumental, donde perdió los cuatro encuentros que disputó desde su ascenso a Primera División, con apenas un gol convertido y 13 recibidos.

Lanús y San Lorenzo protagonizan otro de los duelos destacados

La jornada continuará desde las 21.30 con el cruce entre Lanús y San Lorenzo en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El Granate llega enfocado también en los próximos playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que el Ciclón buscará recuperarse tras su eliminación en la Copa Argentina.

Más temprano, desde las 17, Newell's recibirá a Talleres en Rosario. El encuentro marcará el debut de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés, luego de la salida de Carlos Tevez.

Racing y Vélez comenzaron con triunfos

La primera fecha del Torneo Clausura se abrió con las victorias de Racing y Vélez.

La Academia derrotó 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en Avellaneda gracias a los goles de Matko Miljevic y Nazareno Colombo, mientras que Bautista Barros Schelotto había marcado el empate transitorio para el Lobo.

Por su parte, Vélez superó por 1-0 a Instituto en el José Amalfitani con un tanto de Manuel Lanzini sobre el cierre del primer tiempo.

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