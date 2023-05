River recibe a Platense con dos bajas inesperadas

River recibirá a Platense este domingo, desde las 20:30 en el estadio Monumental, por la fecha 17 de la Liga Profesional. El Millonario buscará el triunfo tras la derrota ante Talleres en Córdoba para estirar la diferencia en lo más alto de la tabla de posiciones ante un Calamar que viene entonado luego de vencer a Racing pero centrado en la pelea por evitar el descenso.

El Millonario, que viene de caer en Córdoba ante la T el domingo pasado, buscará dar vuelta la página para estirar la diferencia sobre San Lorenzo (está a dos puntos) y con la mente puesta en el partido de este jueves ante Sporting Cristal en Perú por la Copa Libertadores, donde se encuentra en el último lugar del grupo D.

El entrenador Martín Demichelis sacaría a Salomón Rondón y volvería a la titularidad Rodrigo Aliendro, aunque el DT no confirmó el equipo y deberá definir si mantiene el esquema táctico con dos delanteros o vuelve a los cinco mediocampistas. Es decir que podría ingresar Pablo Solari, quien tuvo buenas actuaciones cuando le tocó jugar. Si el técnico decide eso, podrían salir del once Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández. El que más posibilidades tiene es el uruguayo, quien tiene una sobrecarga en el isquiotibial derecho.

En tanto, el equipo que dirige Martín Palermo viene de cortar una racha de cinco partidos sin ganar tras el triunfo por 3-0 ante Racing y tratará de mantener ese ritmo para salir del fondo de la clasificación, debido a que estás anteúltimo en la zona de los promedios. El Millonario buscará el triunfo tras la derrota ante Talleres en Córdoba para estirar la diferencia en lo más alto de la tabla de posiciones. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)Por: REUTERS

La probable formación de River vs. Platense, por la Liga Profesional

Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Pablo Solari y Lucas Beltrán.

El posible once de Platense vs. River, por la Liga Profesional

Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Miguel Jacquet, Marco Pellegrino, Sasha Marcich; Ronaldo Martínez, Iván Rossi, Franco Díaz, Gonzalo Valdivia; Nicolás Castro, Mauro Quiroga.

Las bajas de River vs. Platense, por la Liga Profesional

Tomás Lecanda: se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue el 14/12/22.

se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue el 14/12/22. Bruno Zuculini: sufrió una rotura parcial de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda sufrida el 07/02.

sufrió una rotura parcial de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda sufrida el 07/02. David Martínez: tuvo una recaída de su tendinopatía rotuliana de rodilla derecha.

El historial de River ante Platense

Jugaron 140 partidos

River lidera con 89 victorias

Platense se impuso en 22 ocasiones

Igualaron en 29 oportunidades.

Partido de River vs. Platense, por la Liga Profesional: dónde y cómo ver EN VIVO por TV

El duelo entre el Millonario y el Calamar será televisado por TNT Sports.

Partido de River vs. Platense, por la Liga Profesional: dónde y cómo ver EN VIVO online y por internet

River vs. Platense, por la jornada 17 de la Liga Profesional, se podrá ver desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través del Pack Fútbol con Flow, Directv GO y Telecentro Play. Otra opción es TNT Sports GO, previo registro.