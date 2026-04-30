River visita a Bragantino en Brasil con la mira puesta en consolidarse en la Sudamericana

River Plate afrontará este jueves un compromiso determinante en su camino por la Copa Sudamericana, cuando visite al Red Bull Bragantino de Brasil por la tercera fecha del Grupo H. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Nabi Abi Chedid, en la ciudad de Bragança Paulista, y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará a cargo del VAR.

El partido será transmitido por ESPN y la plataforma Disney+, en una jornada que aparece como clave para las aspiraciones del conjunto argentino, que buscará afirmarse como líder de su grupo en el certamen continental.

River llega en alza tras su última victoria

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega a este compromiso luego de una victoria por 3-1 ante Aldosivi de Mar del Plata, en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En ese encuentro, River comenzó en ventaja con el gol de Giuliano Galoppo en la primera parte. Sin embargo, el desarrollo del partido se tornó complejo cuando el equipo marplatense logró igualar a través de Tomás Fernández a los 27 minutos del complemento.

En un cierre exigente y sin un dominio claro, el conjunto local logró imponerse sobre el final con los tantos de Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez, quien tuvo un impacto decisivo tras ingresar desde el banco. De cara al duelo ante Bragantino, el cuerpo técnico mantiene la intención de sostener la base del equipo que viene jugando, con la posibilidad de repetir 8 de los 11 titulares que iniciaron el último partido.

No obstante, existe una incógnita puntual en el armado ofensivo. La disputa por un lugar en el once inicial se centra en Kendry Páez, quien ingresó ante Aldosivi y marcó un gol clave e Ian Subiabre, que podría continuar como titular en el sector izquierdo. La actuación del volante ecuatoriano dejó una impresión positiva, ya que aportó desequilibrio y efectividad, lo que lo posiciona como una alternativa concreta para integrar el equipo desde el inicio.

Posible formación de River

En función de las decisiones que evalúa el entrenador, la probable alineación del conjunto argentino sería la siguiente:

Santiago Beltrán

Gonzalo Montiel , Lucas Martínez Quarta , Lautaro Rivero , Marcos Acuña

, , , Aníbal Moreno

Tomás Galván , Giuliano Galoppo , Ian Subiabre o Kendry Páez

, , Facundo Colidio y Maximiliano Salas

Este esquema refleja la intención de mantener una estructura consolidada, con ajustes puntuales según el rendimiento reciente de los futbolistas.

Bragantino llega con dudas

Por su parte, el equipo brasileño dirigido por Vágner Mancini arriba a este encuentro tras una derrota por 1-0 ante Palmeiras, en condición de local, por la decimotercera fecha del Brasileirao.

Actualmente, el Red Bull Bragantino se ubica en la novena posición con 17 puntos, lo que evidencia una campaña irregular en el ámbito local.

De cara al enfrentamiento con River, el entrenador mantiene una única duda en el mediocampo Matheus Fernandes, quien podría sostener su lugar como titular e Ignacio Sosa, mediocampista uruguayo que aparece como alternativa

Posible formación de Red Bull Bragantino

El conjunto brasileño podría salir al campo con la siguiente alineación:

Tiago Volpi

José Hurtado , Pedro Henrique , Gustavo Marques , Juninho Capixaba

, , , Gabriel Girotto , Matheus Fernandes o Ignacio Sosa

, Lucas Barobosa , Eduardo Sasha , Henry Mosquera

, , Isidro Pitta

El duelo entre River y Red Bull Bragantino se presenta como un cruce de alto impacto dentro del Grupo H, con implicancias directas en la lucha por la clasificación.