Robert Lewandowski habló nuevamente de Lionel Messi tras su cruce en el Mundial Qatar 2022

Argentina-Polonia fue uno de los encuentros más esperados del Mundial Qatar 2022, no solo porque podía marcar el futuro de la Selección en la próxima fase, sino por el morbo que se generó tras el cruce entre Lionel Messi y Robert Lewandowski.

La pica entre ambos capitanes comenzó temprano y quedó demostrado que no había buena relación después de las declaraciones del polaco en las que había acusado a Messi de no ser honesto, tras no haberlo votado para ganar el Balón de Oro de 2020.

En las últimas horas, Lewandowski reveló en una entrevista a Mundo Deportivo su sueño de jugar con Messi. “No depende de mí. Por supuesto, vemos que ahora juega más como un 'playmaker', quizá marca menos goles y da más pases a sus compañeros, aunque los sigue marcando. Pero comparando con otros tiempos, ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado”, explicó. Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Argentina - Stadium 974, Doha, Qatar - November 30, 2022 Argentina's Lionel Messi shakes hands with Poland's Robert Lewandowski after the match REUTERS/Jennifer LorenziniPor: REUTERS

Lewandowski se refirió al diálogo que tuvo con Messi en el Mundial

Al polaco le preguntaron sobre la famosa charla que mantuvo con Lionel Messi en el Mundial de Qatar, al final del partido que enfrentó a Argentina y a Polonia. “Solo puedo decir que fue una bonita conversación. No quiero explicar sobre qué hablamos, pero fue un diálogo encantador. Sabía que incluso después de haber perdido el primer partido contra Arabia Saudita, Argentina era la gran favorita para conquistar el título”.

En cuanto al futuro ganador del Balón de Oro, Lewandowski lo tiene claro: “Hay quizá un jugador más que juega en el mismo club, pero solo hay una Copa del Mundo que decide quién lo va a ganar esta temporada y Leo está ahora en la primera posición con seguridad, por lo que ha conseguido, que significa todo para él. Ahora puede disfrutarlo”.

Qué había dicho Lewandowski de su cruce con Messi después del partido ante la Argentina

Ya en conferencia de prensa, Robert Lewandowski fue consultado acerca de lo que había pasado con Messi en el final del partido, aunque el goleador polaco decidió esquivar la polémica.

“¿Mi conversación con Messi? Tuve que defender mucho hoy, especialmente contra Leo. Fue un pequeño duelo divertido, pero todo está bien. Argentina tiene un gran equipo y es uno de los favoritos”, contestó de manera elegante.

Con respecto al cruce quye tuvieron en mitad de cancha, el delantero del Barcelona dijo que se debió a una acción de juego: “Llegué a cruzarme con Messi y fue muy raro, sí. Estaba defendiendo en el centro del campo y yo sabía que tenía que ayudar al equipo”.

Según informó, la charla no fue muy fluida, ya que el polaco habla inglés y poco español (llego hace pocos meses a Barcelona), mientras que Messi solo habla su idioma natal. Lionel Messi y Robert Lewandowski tuvieron un duelo picante en el partido entre Argentina y Polonia. (AP)

Qué dijo Messi de su cruce con Lewandowski

El capitán argentino Lionel Messi también fue consultado acerca del cruce con Robert Lewandowski, y al igual que el polaco decidió mantenerse al margen de la polémica.

“Respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha. No hay problema. Él no habla español y a mí me enseñaron que todo lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha, que todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”, finalizó Leo.

El enojo de Lionel Messi con Robert Lewandoski

El atacante Lionel Messi y el delantero Robert Lewandowski protagonizaron un tenso cruce al final del encuentro entre Argentina y Polonia por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022, luego de las idas y vueltas por las declaraciones del delantero polaco sobre la “Pulga”.

La pelea comenzó a partir de la entrega del Balón de Oro 2021 que se llevó a cabo en noviembre, cuando el capitán de la Selección argentina le ganó por poco el premio al atacante del Barcelona.

A pesar de que Messi había expresado en el evento que el Balón debía ser para Lewandowski, el capitán polaco manifestó un fuerte enojo al sostener que había sido deshonesto.

“Es un honor estar acá con vos, batiste récords y también merecés ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que merecés tener este trofeo en tu casa”, había señalado en su discurso Messi.

Aun así, Lewandowski le respondió: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías”.

Después de recibir ese mensaje, Messi no dudó en contestarle y en sostener que no estaba de acuerdo con sus dichos: “No comparto lo que él dijo pero tampoco le di tanta importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera. No me interesa”.