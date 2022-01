Robledo realizó el balance de la actualidad del básquet: "Asumimos con compromiso un proyecto"

El presidente de la Federación, Luis Robledo, hizo su balance de año.

El dirigente publicó en las redes sociales:

Un año bastante agitado con muchísimo Movimiento federativo, proyectos, torneos, elecciones y la PANDEMIA que nos pegaba a cada rato pero a la cual le hicimos frente como debía ser.

Culminamos con la torneos de divisiones formativas de gran manera, un mini basquet que lo teníamos descuidado finalizo con unas finales electrizante, sumamos al interior provincial como se lo merecían, asumimos un compromiso con un proyecto que dejó una marca histórica para la provincia y sobre todo para la rama femenina, EL Catamarca Basket , el campeonato de más 35 que nos permitió cobijar una franja etarea con poca actividad debido a la pandemia y a la cual debíamos apoyar, Juegos de la Juventud del Norte Grande con los U17 femenino y masculino, nos agiornamos a un torneo pre federal con muchas cosas nuevas y adaptarse a un sistema GES que traerá mucho para corregir y por último unas finales de primera división a cancha llena que realmente a los amantes del basquetbol se le eriza la piel y la frutilla del postre sin lugar a dudas, ser elegido nuestro hermoso basquet como la DISCIPLINA DEL AÑO por el Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca.

El trabajo no fue poco al contrario una temporada deportiva con más de 600 PARTIDOS entre todas las divisionales cuando antiguamente en Catamarca no se llegaban a 100, con un consejo Directivo fuerte, firme y trabajador, un tribunal de penas con mucho que hacer y que no bajo los brazos para poner en línea varias cositas, comisión técnica y de programación moviendose a destajo, la comisión de minibasquet de importantísimo desempeño, el equipo de prensa y difusion algo nuevo pero que sin lugar a dudas hizo un movimiento que realmente nos hacía falta, oficiales de mesa que se partían en 3 para poder cumplir con todo los que teníamos que realizar y por ultimo y no por ellos menos importantes los más cuestionados sea el deporte o disciplina y que se mencione, los señores árbitros de los cuales todos se quejan, cuestionan, protestan pero uno que tiene la posibilidad de salir fuera de la provincia, ver y inevitablemente comparar me queda la tranquilidad que tenemos arbitros de un muy buen nivel y también otros que deberán trabajar para mejorar nuestro baloncesto a futuro.

Para finalizar y acordandome de un gran amigo que siempre se me ríe porque me paso agradeciendo jajajajaja pero la verdad es que en la vida SIEMPRE PERO SIEMPRE hay que ser agradecidos con quienes hacen su aporte y más al DEPORTE CATAMARQUEÑO por eso no puedo dejar pasar la oportunidad para AGRADECER A TODOS los que nos colaboran constantemente:

Radio Valle Viejo (A Don Ricardo Gomez)

Secretaría de Deportes Catamarca Daniel Lavatelli

Movimiento EVITA Catamarca Natalia Soria

Cámara de Senadores (Ruben Dusso, Lucas Poliche Lucas Cisternas

Gustavo Saadi

Maximiliano Rivera

Guillermo Ferreyra

Pura química Victor Arturo Barrionuevo

Rally Peugueot Jose Luis Romero

SWIMMING limpieza de PISCINAS

JEMA Jose F Diaz

Steven Arroyo

OZ OZeta

MUCHAS GRACIAS A TODOS y como mencionó en cada oportunidad "PROYECTOS SERIOS Y RESPONSABLES PERDURAN CON EL TIEMPO"

AGUANTE EL BASQUETBOL CATAMARQUEÑO ?