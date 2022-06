Roland Garros: Una mujer se encadenó en la cancha con un contundente mensaje

Un escándalo, pero con un motivo noble. Una mujer ingresó a la cancha y se encadenó a la red. Su remera contenía un misterioso mensaje: “Nos quedan 1028 días”. Se trata de una activista climática.

Eran las 21.15. Horas antes, Rafael Nadal ya había alcanzado la final del peor modo: por una seria lesión de Alexander Zverev. La otra semifinal de Roland Garros entre el noruego Casper Ruud (Nº 8) y al croata Marian Cilic (Nº 23) de este viernes, quedó interrumpida durante algo más de un cuarto de hora después de que una activista climática se atase a la red para mostrar un mensaje reivindicatorio.

Una intrusa interrumpió el partido de Casper Ruud y Marin Cilic, en la segunda semifinal de Roland Garros

Con el partido favorable al noruego por 3-6, 6-4, 4-1 y 15-15 en el sexto juego, Alizée, de 22 años, saltó a la pista Philippe Chatrier y se ató a uno de los extremos de la red, poniéndose de rodillas, con la mano derecha en alto y un mensaje (en inglés) en su camiseta: “Nos quedan 128 días”.

La joven pertenece a una asociación francesa que reclama cambios en las políticas climáticas, asegurando que quedan algo más de 1000 días “para determinar el futuro de la humanidad”. Los dos jugadores se marcharon a los vestuarios hasta que el personal de seguridad del torneo desató a la activista y la sacó de la pista, llevada por cuatro agentes.

Tras un breve calentamiento, el partido continuó normalmente. Pero la tensión siguió en el ambiente. “Estamos en 2022 y es hora de afrontar la realidad, el mundo al que nos envían los políticos es un mundo al que Roland Garros ya no podrá existir. Hoy entré a la cancha porque ya no puedo correr el riesgo de no hacer nada ante la emergencia climática”, resultó su controvertido -y noble, de algún modo- mensaje.

Invasión en la Chatrier.

Una chica con una remera que dice “we have 1028 days left” se encadena a la red, los jugadores al vestuario. Uof. pic.twitter.com/K8uTwue1qB — Marcos Zugasti (@marcos_z) June 3, 2022

Se pudo observar con cierta nitidez una página web, que representa, https://derniererenovation.fr/. En ella, surge en la primera página una mirada desoladora. “1028 días es lo que nos queda para determinar el futuro de la humanidad. Menos de tres años. La cuenta atrás comenzó el 28 de marzo de 2022, fin del ultimátum enviado al Gobierno, y fecha en la que los ciudadanos entraron en resistencia civil. Francia ha sido condenada por sus propios tribunales por inacción climática. El futuro de este país está literalmente destruido. Perder el tiempo es perecer”, resulta uno de los mensajes.

Y se cita una declaración de David King, ex asesor científico del gobierno del Reino Unido: “Hay que ir muy rápido. Lo que hagamos en los próximos 3 o 4 años, estoy convencido, determinará el futuro de la especie humana”. Luego del estupor, siguió el tenis. Una semana atrás, París fue epicentro de la mirada mundial, cuando un grupo de inadaptados trató de ingresar en la final de la Champions League, sin entradas y sobre los barrotes, lo que obligó a retrasar la final entre Real Madrid y Liverpool.