Rosario Central logró un triunfazo en Venezuela y lidera su grupo

Rosario Central consiguió un triunfo contundente como visitante al golear 3-0 a Universidad Central de Venezuela, en el estadio Olímpico de Caracas, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

El equipo rosarino abrió el marcador en la primera etapa por medio de Ignacio Ovando, golpe que le permitió manejar el desarrollo del partido con mayor tranquilidad ante un rival que quedó obligado a adelantarse en el campo.

En el complemento apareció Ángel Di María, una de las grandes figuras de la noche, para marcar de penal el 2 a 0 y encaminar definitivamente la victoria del conjunto argentino en Venezuela.

Sobre el cierre, Enzo Copetti selló el 3 a 0 definitivo y le dio forma a una goleada clave para Rosario Central, que mostró autoridad fuera de casa y sumó tres puntos importantes en su objetivo de avanzar de ronda.

Con este resultado, el "Canalla" llegó a siete puntos y quedó en la parte alta del Grupo H, igualado con Independiente del Valle, mientras que tomó distancia de sus perseguidores en la zona.