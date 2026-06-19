Santiago Beltrán permanece con la Selección: por qué sigue en Estados Unidos

La Selección argentina de fútbol continúa ajustando la composición de su delegación en territorio estadounidense mientras avanza su participación en la Copa del Mundo 2026. En ese proceso de reorganización del plantel, uno de los nombres que permaneció más tiempo junto al grupo fue el de Santiago Beltrán, el joven arquero de River Plate, quien se convirtió en el último integrante del grupo de sparrings y juveniles convocados para los amistosos preparatorios que todavía seguía acompañando a la delegación nacional en Kansas City.

Mientras el equipo conducido por Lionel Scaloni se enfoca en la continuidad de la competencia y en la preparación de sus próximos compromisos, la situación de Beltrán despertó interés debido a que todos los demás futbolistas que habían formado parte del proceso previo al Mundial ya habían iniciado el regreso a sus respectivos clubes o actividades. Sin embargo, existía una razón específica que justificaba su permanencia junto al seleccionado argentino.

El último integrante del grupo de juveniles

El arquero de 21 años emprenderá el viaje de regreso a Buenos Aires este sábado. De esta manera, pondrá punto final a su participación en el proceso preparatorio que acompañó a la Selección antes de la conformación definitiva de la lista de 26 futbolistas que representan al país en la Copa del Mundo.

Su salida se producirá 48 horas antes del segundo compromiso de la fase de grupos que la Argentina disputará frente a Austria. El regreso de Beltrán marcará además el cierre definitivo del éxodo de aquellos juveniles y sparrings que acompañaron al plantel nacional durante toda la preparación desarrollada en suelo norteamericano.

La permanencia del arquero de River se transformó así en una excepción dentro de una delegación que en los últimos días fue reduciendo progresivamente la cantidad de futbolistas que habían participado de la etapa previa al certamen.

Las bajas que se fueron produciendo en la concentración

Durante las últimas jornadas, varios integrantes del grupo comenzaron a abandonar la concentración argentina. En la madrugada del jueves se concretó una de las salidas más recientes con el retorno del lateral derecho Agustín Giay hacia Palmeiras de Brasil, su actual club.

Giay había tenido participación en los encuentros amistosos frente a Honduras e Islandia, sumando minutos de juego durante la gira preparatoria. Junto a él también emprendió el regreso Ignacio Ovando, quien formó parte de la delegación pero no logró concretar su debut durante el recorrido previo al Mundial.

Previamente, durante la noche del miércoles, otros juveniles también habían dejado la concentración en territorio estadounidense. Entre ellos se encontraban Simón Escobar, Joaquín Freitas y Tomás Aranda, quienes habían integrado el grupo que acompañó al seleccionado durante las semanas de preparación.

La secuencia de regresos había comenzado incluso antes. Nicolás Capaldo fue quien inauguró la tanda de despedidas el pasado fin de semana, anticipando el proceso de reducción de la delegación que continuó desarrollándose durante los días posteriores.

La experiencia de Beltrán

Más allá de no integrar la nómina definitiva de representantes mundialistas, Santiago Beltrán pudo sumar una experiencia significativa durante su estadía con la Selección mayor.

El arquero tuvo la oportunidad de ingresar en el tramo final del encuentro amistoso frente a Honduras. Su participación se produjo a los 80 minutos de juego, cuando reemplazó a Juan Musso y pudo sumar rodaje con la camiseta del seleccionado nacional.

Aquel compromiso también quedó marcado por las primeras apariciones absolutas de otros jóvenes futbolistas que formaban parte del proceso. Joaquín Freitas, Tomás Aranda y Nicolás Capaldo registraron allí sus primeros minutos junto al combinado mayor, en una instancia que representó una experiencia de crecimiento dentro de la estructura conducida por Lionel Scaloni.

El regreso a River y el cierre de una etapa

Con el paso de los días, la situación médica de Emiliano Martínez mostró una evolución satisfactoria y favorable. Ese escenario llevó tranquilidad al cuerpo técnico y permitió descartar la necesidad de recurrir a modificaciones extraordinarias dentro del plantel mundialista.

Ante este panorama, Lionel Scaloni y su equipo consideraron oportuno liberar a Santiago Beltrán para que pueda regresar a la Argentina y reincorporarse a la pretemporada de River Plate.

Bajo las órdenes de Eduardo Coudet, el arquero retomará ahora sus compromisos con el conjunto millonario luego de haber formado parte de una experiencia singular junto a la Selección argentina. Su partida pondrá fin a la presencia de los juveniles y sparrings que acompañaron al plantel durante la preparación mundialista en Estados Unidos y cerrará una etapa que tuvo como objetivo colaborar con el trabajo del seleccionado antes del inicio de la máxima cita del fútbol internacional.