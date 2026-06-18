Suiza goleó a Bosnia y quedó a un paso de los 16avos de final

Suiza quedó virtualmente clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles.

Johan Manzambi por duplicado, Rubén Vargas y Granit Xhaka de penal fueron los autores de los cuatro tantos de Suiza cerca del final del segundo tiempo, mientras que Ermin Mahmic descontó para Bosnia.

Aunque el marcador terminó siendo amplio, el encuentro se mantuvo equilibrado durante gran parte de su desarrollo y recién se rompió en los últimos 15 minutos.

La selección helvética fue superior desde el inicio y contó con las situaciones más claras, pero recién logró abrir el marcador gracias a Johan Manzambi, quien capitalizó el dominio de la Nati para poner el 1-0.

El golpe fue aún más duro para Bosnia, que poco después sufrió la expulsión de Tarik Muharemovic por una infracción como último recurso.

Con un jugador más, Suiza aprovechó los espacios y amplió la ventaja a los 84 minutos mediante Ruben Vargas. Ya en el tramo final, Manzambi volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y estirar la diferencia.

Bosnia alcanzó a descontar a través de Ermin Mahmic en un cierre frenético, pero la reacción duró poco. En el sexto minuto de adición, Granit Xhaka convirtió un penal y selló el definitivo 4-1.