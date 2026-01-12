Santiago del Estero: se derrumbó una tribuna del club que presidió Pablo Toviggino

El club Comercio Central Unidos, de la ciudad de Santiago del Estero, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que este domingo se derrumbara parte de la tribuna popular con hinchas presentes, en un hecho que pudo haber terminado en tragedia. El episodio ocurrió poco antes del inicio de un partido del Torneo Regional, y puso nuevamente bajo la lupa las deficientes condiciones de infraestructura y seguridad del estadio.

La institución es señalada por haber sido la plataforma política y deportiva desde la cual Pablo Toviggino —actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— inició su ascenso en la dirigencia, primero al frente de la Liga Santiagueña de Fútbol y luego como uno de los hombres de mayor confianza del presidente Claudio "Chiqui" Tapia.

Según se pudo observar en videos que circularon en redes sociales, el colapso afectó a los primeros escalones de la tribuna popular, provocando la caída de varios simpatizantes que se encontraban alentando al equipo. A pesar del impacto de las imágenes, no se registraron heridos de gravedad, aunque algunos hinchas sufrieron golpes menores, de acuerdo con lo informado por el Diario Panorama de Santiago del Estero.

El partido, lejos de ser suspendido, se disputó con normalidad. En el plano deportivo, Comercio Central Unidos cayó 2 a 0 frente a Central Argentino, resultado que no solo significó la eliminación del Torneo Regional en la Cuarta Ronda Eliminatoria, sino que además cortó una extensa racha de 562 días sin derrotas como local, cuyo último antecedente negativo se remontaba al 29 de junio de 2024.

Club Comercio Central Unidos

El derrumbe reavivó viejos reclamos vinculados al abandono estructural del club, que desde hace años viene siendo señalado por la ausencia de inversiones en infraestructura básica. La cancha no cuenta con iluminación, el campo de juego presenta un estado deteriorado, similar al de un potrero, y los bancos de suplentes están conformados por asientos de micros, una postal que refleja el deterioro general del estadio.

Comercio Central Unidos fue el club desde el cual Toviggino consolidó su poder dirigencial, antes de dar el salto a la estructura nacional del fútbol argentino. Tanto él como Claudio Tapia se encuentran involucrados en causas judiciales en las que se investigan presuntos hechos de corrupción vinculados a la AFA. En el caso de Toviggino, se le atribuye una mansión ubicada en Pilar, valuada en alrededor de 20 millones de dólares, que estaría registrada a nombre de presuntos testaferros, según trascendió en investigaciones judiciales.

El malestar entre los hinchas quedó reflejado en testimonios que circularon tras el incidente. "Usó al club como trampolín para llegar a presidir la Liga Santiagueña y después meterse en AFA, y no hizo ni una obra en el club. No tenemos luminarias y el campo de juego parece un baldío por el estado calamitoso en que está", expresó un simpatizante, visiblemente indignado.

Club Comercio Central Unidos

Otro hincha apuntó al impacto negativo que la figura del dirigente tiene sobre la identidad del club: "A los verdaderos hinchas de Comercio nos da bronca que nos relacionen con Toviggino porque nunca hizo nada por el club; por lo menos Tapia le hizo una cancha nueva a Barracas Central", comparó.

El episodio ocurrido este domingo volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en los estadios del interior del país y dejó expuesta una realidad que, según denuncian los propios socios e hinchas, lleva años sin respuestas. Mientras tanto, Comercio Central Unidos quedó fuera del certamen y bajo una lupa que trasciende lo deportivo, en medio de una creciente polémica que mezcla fútbol, poder y responsabilidades dirigenciales.