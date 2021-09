Se designaron los árbitros para una nueva fecha en Las Chacras

El Colegio de Arbitros de la Liga Chacarera que dirige Walter Chazarreta programó las designaciones para la tercera fecha del Torneo Anual tanto en la A como en la B.

Designaciones

Día Viernes 01/10

Estadio Primo Antonio Prevedello:

15.30 hs Villa Dolores vs Social San Antonio (Árbitro: Silcan Daniel)

17.30 hs Social Rojas vs Coronel Daza (Árbitro: Pereyra Juan)

Asistentes: José Silva y Rubén Cordoba

Cancha La Merced:

17 hs La Merced vs El auténtico (Árbitro: Cano Federico)

Asistentes: Carlos Díaz y Ariel Santillan

Sábado 02/10:

Cancha Defensores de Esquiu:

15 hs La Carrera vs Deportivo Sumalao (Árbitro: Jerez Carlos)

17 hs La Tercena vs Defensores de Esquiu (Árbitro: Barrionuevo Martin)

Asistentes: Diego Monasterio y Santillan Ariel

Cancha Las Pirquitas:

15.30 hs Las Pirquitas vs Obreros de San Isidro (Árbitro: Leguizamon Luis)

Asistentes: Sotomayor Juan y Walter Aguero

Estadio Primo Antonio Prevedello:

14.15 hs La Estación vs Juventud Unida de la Falda (Árbitro: Palacios Hernán)

16.30 hs Ateneo Mariano Moreno vs San Martin del Bañado (Árbitro: Aldeco Jesús)

18.30 hs Sportivo Los Sureños vs Independiente de S.A. (Árbitro: Roldán Javier)

Asistentes: Gutiérrez Diego, Palavecino Adrián y Astrada Damian