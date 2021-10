Se programó la cuarta fecha de las Infantiles A y B en Las Chacras

El Departamento de Fútbol Infantil de la Liga Chacarera programó la cuarta fecha en Infantiles A y B que sigue con éxito su curso con partidos destacados.

La fecha comenzará el próximo sábado en el Primo Antonio Prevedello con tres encuentros donde el primero comenzará a las 9.00. El día lunes seguirá la fecha pero a partir de las 20.00 en el Prevedello y el martes también en la Liga Chacarera a la noche.

Cabe destacar, que por Infantiles A y B juegan en simultáneo dividiendo la cancha en dos ya que no son categorías competitivas.

Sábado 30/10: Estadio Primo Antonio Prevedello

9 hs Deportivo Sumalao vs La Banda CF

10 hs Los Sureños vs La Estación

11 hs Obreros de San Isidro vs San Martin

Lunes 01/11: Estadio Primo Antonio Prevedello

20 hs Villa Dolores vs La Merced

21 hs Social Rojas vs Ateneo Maríano Moreno

22 hs Coronel Daza vs Social San Antonio

Martes 02/11: Estadio Primo Antonio Prevedello

20 hs Las Pirquitas vs La Tercena

21 hs Defensores de Esquiu vs La Carrera

22 hs Juventud vs Independiente