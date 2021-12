Se programó los octavos de final delas Inferiores de Las Chacras

El Departamento de Fútbol Infantil de la Liga Chacarera programó los octavos de final en Sexta, Quinta y Tercera División. La misma comenzará el viernes en el estadio Primo Antonio Prevedello y continuará durante el fin de semana.

Programación

Octavos de Final 6ta, 5ta y 3era División:

Viernes 03/12: Estadio Liga Chacarera de Futbol

Sub 13 - La Banda CF vs Sumalao - 19 hs

Sub 13 - Social Rojas vs Villa Dolores ? 20 hs

Sub 13 - Los Sureños vs San Martin ? 21 hs

Sub 15 - Cosi vs Ateneo ? 22 hs

Sábado 04/12: Estadio Coronel Daza

Sub 15 - El auténtico vs Juventud ? 8 hs

Sub 17 - Juventud vs Obreros de San Isidro ? 9.30 hs

Domingo 05/12: Estadio Liga Chacarera de Futbol:

Sub 17 -Las Pirquitas vs Independiente ? 8.30 hs

Sub 15 - La Tercena vs Coronel Daza ? 9.45 hs

Sub 13 - Las Pirquitas vs La Merced ? 17 hs

Sub 17 - La Merced vs La Estación ? 18.15 hs

Sub 15 - Social Rojas vs La Carrera ? 20.15 hs

Sub 17 - Ateneo M.M. vs La Banda C.F. ? 21.15 hs

Lunes 06/12: Estadio Liga Chacarera de Futbol

Sub 15 - Los Sureños vs San Martin ? 19 hs

Sub 17 - Los Sureños vs Social Rojas ? 20.15 hs

Sub 13 - Defensores vs La Tercena ? 21.30 hs