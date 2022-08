Se revirtió el fallo que había quitado a Diego Maradona del FIFA 21

Diego Maradona volverá a estar presente en el FIFA 21 luego de que la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal decidiera revocar la medida que impedía a EA Sports (Electronic Arts Inc) utilizar la imagen del ídolo en la popular saga de videogames de fútbol.

La resolución se fundamentó en un contrato que suscribió el propio Maradona en 2017 en el que “otorgaba” a la empresa la posibilidad de seguir utilizando su imagen “a perpetuidad”.

Finalmente y tras casi una infinidad de idas y vuelta, el mejor futbolista de la historia volverá a estar presente, en forma de carta y de leyenda, en el juego 'estrella' de EA Sports. El fallo respeta la voluntad del ex capitán de la Selección Argentina, quien había firmado un vínculo a perpetuidad: Diego quería estar en el FIFA. (Foto: Captura EASports/FIFA)

Diego había dejado claro antes de su muerte que quería seguir vinculado a esa plataforma de juegos. En los fundamentos que tomaron en cuenta los magistrados se explica que: “EA alega que en función de los términos del contrato firmado por el señor Maradona y su parte (Sattvica) en 2017 se le otorgó el derecho a usar la imagen de aquél en los videojuegos lanzados comercialmente durante la vigencia del contrato, a perpetuidad”.

Dos años después de iniciado el litigio por la imagen del ex capitán de la Selección Argentina, la justicia falló a favor de la empresa de desarrollo de videojuegos, y sobre la base de un contrato firmado en 2017 por el propio Maradona: Diego volverá a decir presente en el FIFA.

En el fallo que lleva la firma de Florencia Nallar, Juan Perozziello Vizier y Fernando Uriarte, queda claro que el contrato firmado por Stefano Ceci, el ex amigo de Diego, no tiene validez porque no fue ratificado por Sattvica, la dueña de la marca Maradona, pero también hacen hincapié en que la empresa no puede ir en contra de aquel deseo de Maradona. El "Diez" volverá a aparecer en el popular videojuego, como carta especial y como Leyenda. (Foto: Captura EASports/FIFA)

A partir de este fundamento, la Justicia habilita a EA a iniciar acciones en contra de Ceci por estafa ya que el empresario se adjudicó, para suscribir el convenio, derechos que no tenía. Para los magistrados la firma de aquel contrato por parte del Diez es la palabra que vale y por la cual EA tiene derechos a seguir utilizando la imagen.

“Una vez vencido el plazo… EA tendrá derecho a (i) completar el desarrollo de cualquiera de los Productos Licenciados que se encuentren en desarrollo, y (ii) continuar con la fabricación, comercialización, y distribución de todos y cada uno de los Productos Licenciados, del material de packaging, de comercialización y promocional asociado que hubiera sido lanzado comercialmente por primera vez durante la vigencia de este contrato, a perpetuidad”, dice textual aquel contrato suscripto por Maradona.

A partir de esta sentencia, que respeta su voluntad y su firma, Diego volverá a uno de los juegos más populares de todos los tiempos.

El antecedente entre Diego Maradona y el PES

En 2017, el Diego inició una batalla legal contra Konami, empresa creadora del Pro Evolution Soccer (PES). Aquella vez, Pelusa afirmó que utilizaron su imagen sin autorización.

“Ayer me enteré que la empresa japonesa Konami utiliza mi imagen para su juego PES 2017. Lamentablemente, mi abogado Matías Morla les iniciará las acciones legales correspondientes. Espero que esta no sea una estafa más...” escribió el 30 de marzo de aquel año en su perfil oficial de Facebook, en castellano, italiano e inglés.

Luego, ambas partes llegaron a un acuerdo millonario para evitar el juicio y Maradona siguió en el juego: “Quiero contarles que finalmente, luego de varias reuniones, llegué a un acuerdo con la empresa de videojuegos Konami. Ellos pusieron la cara y pudimos arreglar las cosas”, comunicó el ídolo mundial.