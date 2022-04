Se sortearon los grupos del Mundial de Qatar 2022

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ya comienza a palpitarse. En el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha se realiza el sorteo que definirá la composición de la fase de grupos y el fixture del torneo.

La ex futbolista estadounidense Carli Lloyd, el ex jugador británico Jermaine Jenas y la presentadora de origen jamaicano y británico Samantha Johnson son los encargados de conducir el segmento más importante de la ceremonia. El primer convocado para sacar las bolillas fue el brasileño Cafú. Luego, el nigeriano Jay Jay Okocha. En tercer término apareció en escena Lottar Mathaus. En cuarta posición, el iraní Ali Daei, ex goleador histórico de selecciones hasta la irrupción de Cristiano Ronaldo. Quinto, el ex defensor Adel Ahmed MalAllah (Qatar). Sexto, el ex capitán de la selección australiana Tim Cahill y Bora Milutinovic, el único entrenador que disputó cinco Mundiales con cinco selecciones diferentes (México 1986, Costa Rica 1990, EEUU 1994, Nigeria 1998 y RP China 2002). Por último, el ex delantero argelino Rabah Madjer.

Luego de un impactante show de freestyle del que participaron hombres y mujeres, fue el momento del discurso de la actriz Sherihan, quien dio un discurso abriendo los brazos del mundo árabe a quienes se acerquen a Qatar a disfrutar del Mundial. Y llegó el turno de la canción del mundial Hayya Hayya (Better Together), o "Mejor juntos" en español, que fue interpretada en vivo por Trinidad Cardona, Davido y Aisha.

Acto seguido, subió al escenario Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien les dio la bienvenida a los representantes de todas las delegaciones en varios idiomas. Y anunció que será "la mejor Copa del Mundo de la historia". "El mundo está dividio, el mundo está agresivo, yu necesitamos ocasiones como estas para unir. El pedido que hace el mundo del fútbol es paren los conflictos, paren las guerras", señaló, en relación a la invasión de Ucrania a Rusia.

El homenaje a las estrellas recientemente fallecidas fue un golpe al corazón para todos los fanáticos, pero especialmente los argentinos. Es que pasaron Gordon Banks, Paolo Rossi, Gerd Müller, pero especialmente Diego Maradona, quien murió en noviembre de 2020.

Posteriormente, salió a escena el gran protagonista del Mundial: el trofeo. Llegó en manos de Didier Deschamps, el entrenador de Francia, campeón de la última cita disputada en Rusia.

Todo el planeta está pendiente de este evento que cuenta con mas de 2.000 invitados y es conducido por la ex futbolista estadounidense Carli Lloyd, el ex jugador británico Jermaine Jenas y la presentadora de origen jamaicano y británico Samantha Johnson. Además, se espera la participación de ocho estrellas del fútbol mundial –como el brasileño Cafú y el alemán Lothar Matthäus– con la tarea de sacar las bolillas para armar las ocho zonas de la nueva edición del torneo.

La conformación de los grupos

La composición de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, a tenor del sorteo celebrado este viernes, es la siguiente: