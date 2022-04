¿Se va?: El DT Battaglia suspendió la conferencia de prensa tras la floja actuación de Boca

Y una noche explotó la Bombonera...Los hinchas hicieron saber su descontento por el funcionamiento del equipo, tras un empate ante Godoy Cruz, que tranquilamente podría haber sido derrota para el xeneize, de no ser por una doble atajada del arquero Javier García, sobre el final.

Luego del partido, Sebastián Battaglia, bastante golpeado por la situación, decidió suspender la conferencia de prensa. Según informaron en ESPN, el entrenador xeneize terminó muy molesto con el rendimiento que mostró su equipo. Al flojo rendimiento colectivo, se le sumó una racha que sorprende: Boca aún no ganó como local en la Superliga y acumula cinco encuentros sin sumar de a tres en su estadio con cuatro empates y una derrota.

Pese al enojo propio y de los hinchas, y sobre todo por los rumores que se dispararon, el DT de 41 años no tiene pensado renunciar. “Mentira no me voy, solo que no tenía ganas de hablar”, le aclaró vía mensaje de texto Sebastián Battaglia al Turco Alaluf, periodista partidario del Show de Boca por Radio Splendid. Asimismo, informaron que el técnico tampoco comunicó nada al respecto respecto a los jugadores. Todos están convocados para el entrenamiento de hoy jueves por la tarde en el predio que el club posee en Ezeiza.

La postura del Consejo de Fútbol

Ningún integrante del Consejo de Fútbol -que encabeza el vicepresidente e ídolo Juan Román Riquelme- se reunió con el entrenador luego del empate contra Godoy Cruz, en medio de un clima caliente en la Bombonera. De todas formas, no descartan que haya un cónclave con Battaglia este jueves. Según trascendió, el Consejo del Fútbol de Boca espera un gesto de Battaglia para descomprimir la situación. Las próximas horas serán decisivas.