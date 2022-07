Sebastián Villa denunció por falso testimonio a la joven que lo acusa por abuso sexual

Poco después de haber negado ante la Justicia los cargos en su contra por abuso sexual, el delantero de Boca Sebastián Villa denunció a Tamara Doldan, su presunta víctima, por supuesto falso testimonio y solicitó ser aceptado como particular damnificado en la causa que lo investiga por la violación de la joven de 26 años en 2021 en un country de la localidad bonaerense de Canning.

La presentación fue hecha este jueves por la noche por la defensa del futbolista ante el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y en la misma los abogados solicitaron que la causa tramite “en una Unidad Funcional de Investigación independiente a la número 3 de Esteban Echeverría”, ya que según ellos, “se ha actuado con falta de objetividad fiscal”. Es Vanesa González, quien tiene actualmente las actuaciones a su cargo.

“En fecha 13 de mayo de 2022 Roció Tamara Doldan efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el día 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley, propiciando falso testimonio agravado”, señaló el colombiano en el escrito al que accedió la agencia de noticias Télam.

En línea con lo que declaró unas horas antes al ser indagado por la fiscal González, Villa sostuvo en su denuncia que con Doldan tuvieron “relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos”, además de las declaraciones testimoniales de las médicas ginecológicas que atendieron a la joven un día después del presunto abuso sexual.

Asimismo, señaló que los supuestos mensajes de Instagram entre ambos presentados por la víctima pertenecen a una cuenta no verificada, a la que Villa desconoce como propia: “No es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, no es ventajismo indiscriminado a cualquier precio, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve”, aseguró el jugador en el escrito. En declaraciones a Infobae, la víctima contó cómo fue el abuso sexual que denuncia

“Fui juzgado por cierta opinión publica que, a la ligera, tomó esta situación tan delicada poniéndome en un lugar que no era el correcto. Mejor dicho se ha hecho un escarnio público de mi persona, por ser conocido, por tener una actividad laboral digna como es la profesión de futbolista que me hace conocido en la sociedad”, agregó.

Por último, comparó su situación con una denuncia similar que recibió hace algunos años el actor Pablo Rago y remarcó que “una denuncia no es sinónimo de verdad y la Justicia debe determinar en el marco de una investigación seria, si hubo o no existencia de delito”.

Por la mañana, el delantero de Boca se sentó frente a la fiscal Vanesa González y comenzó a responder las preguntas de la indagatoria en la causa donde se lo investiga por abusar sexualmente de su ex pareja. Lo primero que hizo fue aclarar que iba a usar su derecho a defenderse, es decir, que iba a hablar. Y, efectivamente, así lo hizo durante tres horas, donde se declaró inocente del delito del que se lo imputa.

En ese contexto, el futbolista dio detalles de lo que, según su versión, sucedió esa noche de la denuncia en la habitación de su casa cuando estuvo con Tamara. El jugador de Boca se defendió con los mismos argumentos, admitiendo el vínculo y la relación entre ambos, pero negando de manera insistente que tal situación haya sido forzada.

Sebastián Villa se presentó este viernes 30 de junio ante la justicia, luego de haber obtenido un permiso especial por parte del juzgado para afrontar sus compromisos deportivos. Así, en medio de sus problemas judiciales, logró ser parte de los encuentros que Boca Juniors disputó por el torneo local y en la Copa Libertadores de América.