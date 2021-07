Seleme: "Se vienen cosas importantes para el Futsal local"

Hace unos días, hablamos con el secretario del Departamento de Fustal y Fútbol Playa de la Liga Chacarera, Pablo Seleme, sobre la vuelta del futsal con el torneo confirmado y con la fecha confirmada para jugar.

"Estuvimos hablando con el presidente de la Liga por el tema del protocolo donde solo esperamos que sea autorizado así se lo de a conocer a todos los clubes participantes", comenzó diciendo.

Sobre la fecha elegida para el inicio del torneo que es el 20 de agosto, dijo: "Dimos esa fecha para que los clubes puedan tener tiempo de prepararse y llegar bien".

"Tenemos pensadas cuatro o cinco canchas para jugar que son la de Villa Dolores, Ateneo, Obreros y San Martín. En Capital la cancha auxiliar del Polideportivo Fray Mamerto Esquiú". Y agregó sobre la cancha de la Unca: "Es muy difícil que ellos participen porque todavía no abrieron las instalaciones, aún no tienen diagramado nada y este año la Unca no participaría".

Sobre la transmisión de los partidos: "Eso sigue en pie y estamos trabajando y pensando si se va a transmitir toda la fecha o el partido más importante de la jornada".

Y siguió: "Una semana antes nos vamos con todos los referentes de lo clubes para explicar la importancia de cumplir con el protocolo".

Novedades importantes: "Pude haber noticias importantes y es muy posible que tengamos a visita de autoridades a nivel Nacional y de Conmebol".