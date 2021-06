Sergio Ramos reveló dónde jugará tras su salida del Real Madrid

El futbolista español Sergio Ramos, quien deja de ser jugador del Real Madrid al no llegar a un acuerdo para renovar su contrato, le confió a tres compañeros de equipo que seguirá su carrera en el París Saint Germain de Francia, según anunció hoy la prensa europea.



El defensor de 35 años estará oficialmente libre el 30 de este mes y la radio española COPE afirma que decidió sumarse al Paris Saint Germain y que le anunció su elección a tres jugadores actuales del club madrileño, de los cuales no trascendieron los nombres.



Ramos, cuya salida del Real Madrid fue anunciada la semana pasada por el club, después de cumplir con el trámite formal de culminar su contrato dentro de una semana podrá firmar con la entidad que desee.



En caso de concretarse el pase el PSG acabaría con un grupo muy fuerte de defensores centrales junto al brasileño Marquinhos y Presnel Kimpembe, quedando más rezagados el senegalés Abdou Diallo y el alemán Thilo Kehrer, consignó RMC de Francia.



Ramos dejará el Real después de 16 gloriosos años, marcados en particular por cuatro victorias en la Liga de Campeones y cinco coronaciones en La Liga.



El jugador explicó su salida por un fracaso de las negociaciones sobre la prórroga de su contrato, aunque aseguró no guardar "ningún resentimiento" contra el club.



Ramos señaló que el problema para renovar su contrato no fue nunca el dinero, sí en cambio la duración de la unión contractual, ya que él pretendía firmar por dos años y el Real solo deseaba tenerlo un años más.