Sigue el fútbol chacarero en dos canchas

Esta tarde, se seguirá jugando la sexta fecha en la B y comenzará la octava fecha de la divisional A. Habrá acción en el Prevedello y en Priedra Blanca.

El partido excluyente es sin dudas el duelo en Piedra Blanca donde el local Defensores de Esquiú recibirá a San Martín de El Bañado. Desde la Liga Chacarera emitieron un comunicado en relación a este encuentro.

En virtud del encuentro programado por la 8va Fecha de Primera División A en la Cancha del Club local Defensores de Esquiu y el Club visitante San Martin del Bañado, el ingreso de los hinchas, socios, simpatizantes se disponen de la siguiente manera:

1) Ingreso de la parcialidad del Club Defensores de Esquiu sector este (entrada principal) por ruta 41

2) Ingreso de la parcialidad del Club San Martin del Bañado sector oeste (entrada lateral oeste) por la Ruta 1

Programación

Sábado 30/10: Estadio Primo Antonio Prevedello (6ta Fecha Divisional B y 8va Fecha Divisional A)

16 hs Deportivo Juventud vs Villa Dolores

18 hs La Estación vs Las Pirquitas

20 hs El Auténtico vs Ateneo Maríano Moreno

Sábado 30/10: Estadio Defensores de Esquiu (8va Divisional A)

17.30 hs Defensores de Esquiu vs San Martin del Bañado