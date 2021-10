Simonet, el deportista que creó un juego de mesa sobre Belgrano: es top en ventas en Argentina

Diego Simonet es la gran figura de la selección argentina de handball y brilla en el Montpellier francés, uno de los principales elencos de Europa (con el conjunto galo fue campeón de la Champions League y MVP de la final de 2018). Pero el Chino, además de crear fantasías dentro del 40 por 20, también se destaca fuera de las canchas por su inventiva.

Luego de incursionar en la pintura, el surgido de la cantera de SAG Ballester decidió meterse de lleno en el mundo lúdico. Creo "1812", un juego de mesa en honor a Manuel Belgrano y que busca descubrir la verdadera historia de la creación de la bandera.

Tras su lanzamiento oficial, su creación es un éxito. Deportistas como el basquetbolista Facundo Campazzo, el tenista Diego Schwartzman, la nadadora Delfina Pignatiello y Las Panteras (la selección femenina de voley) lo disfrutaron en la villa olímpica de los Juegos de Tokio y en agosto fue el juego nacional más vendido en tiendas especializadas de juegos de mesa (en esta lista se excluyen librerías y jugueterías), solamente superado por el español Virus.

Simonet contó los pormenores de este juego de comunicación e interpretación de imágenes y anticipó sus próximos proyectos: un juego de mesa sobre la creación de la Torre Eiffel y uno de los Juegos Olímpicos.

¿Te sorprendió el éxito que está teniendo el juego?

Me sorprendió el éxito que tuvo el juego dentro de la comunidad de fanáticos de los juegos de mesa. Los “jugones” se les dice. Tenía ese miedo. Sabía que al público que no conoce mucho de juegos de mesa le iba a gustar, porque con las personas que jugaba me decían que estaba buenísimo. Por suerte tuvo buena repercusión entre los canales de juegos de mesa, lo tomaron para bien. Están todos fascinados.

A la espera del ranking de septiembre, 1812 lideró el ranking de ventas en agosto de juegos de mesa

Sí, es el número uno en tiendas especializadas de juegos de mesa. Esto no incluye jugueterías y librerías, donde se venden los más tradicionales. Sólo lo superó un juego denominado Virus, que es un juego similar al _Jodete, de origen español.

También generó revuelo dentro de la Villa Olímpica en Tokio

Con mis compañeros de Los Gladiadores nos habíamos puesto a jugar un juego que es de engañar, y varios se sumaron a jugar. Pero un día los chicos me dijeron que bajara 1812. Se sumaron (Diego) Schwartzman, (Facundo) Campazzo, (Federico) Coria y (Horacio) Zeballos. Les encantó, y no podían creer que fuera el autor. Nos pusimos a jugar durante una hora y media. Mismo con Delfi Pignatiello y Las Panteras. Fue todo un éxito.

Incluso Fede Coria me pidió los datos para comprar uno. A Campazzo le había mandado uno para que se divirtiera con su novia. Ahora lo tienen Las Panteras y Las Leonas.

Facundo Campazzo, uno de los invitados durante una partida de 1812 en la villa olímpica de Tokio

¿Salió a la venta en Francia?

En algunas tiendas de Montpellier y en Amazon, lo que permite que se pueda conseguir en cualquier parte de Europa. También está en la tienda oficial de Montpellier. El club compró copias y las vende en su tienda.

En Argentina ahora se puede adquirir mediante la editorial Neptuno, y en las próximas semanas estará disponible en las principales librerías del país.

¿Cómo fue la reacción de tus compañeros de equipo cuando lo probaste con ellos?

La primera vez fue cuando recibí el prototipo, y les encantó. Despierta interés por Argentina. Había muchos que querían conocer el país. Ahí veían los lugares, y les gustaba. Lo mismo con la comida. Me decían que el juego les dio más ganas de conocer Argentina. Despierta un interés por aprender, por conocer Argentina. Es un típico juego de los que jugamos en Montpellier. En la Selección son más de los juegos de engaño o mentir. Acá son más de cooperación y comunicación.

Manu Ginóbili, contento con su ejemplar de 1812

¿Para jugar es necesario saber sobre la vida de Belgrano?

Como no se sabe la verdadera historia de la creación de la bandera, no es necesario saber nada de Argentina. Es todo visual. Tenés que ir relacionando. Mismo me consultaban si una vez que ganás el juego ya se termina, pero les contaba que la historia va cambiando partida a partida.

¿Cómo nació la idea de hacer un juego de mesa?

Siempre, toda mi vida, inventaba juegos. Mismo cuando hacía previas con mis amigos llevaba juegos de mesa photoshopeados para jugarlo con imágenes de mis amigos, y metía reglas. Siempre tuve esto de inventar juegos o de cambiar las reglas de algunos juegos. Era el encargado de hacer actividades en grupo. Cuando me surgió la idea de este juego, que era un algo que yo jugaba con números y tenía que adivinar el número del código, lo convertí en adivinar el código pero con imágenes. Anoté las ideas y estuve tres años para diseñar el juego y sacarlo. Un año de testeo, otro de ilustraciones y otro de fabricación. Llevó su tiempo, pero es lo que se calcula en un juego de mesa.

¿Con quiénes llevaste adelante este proyecto?

Estoy con un ilustrador argentino llamado Facundo Rodríguez Valsagna. Mi novia (Sol Dillon), que es la que se encarga de todo el diseño, y un amigo de Argentina, que se llama Patricio Brown, que fue el que me dio la información histórica.

Alguna de las ilustraciones que aparecen en 1812, el juego creado por Diego Simonet

¿Por qué elegiste que la temática fuera sobre la creación de la bandera?

La bandera es algo que nos une a todos, pero nadie sabe la verdadera historia de por qué se hizo celeste y blanca, de esa manera. Sabemos que fue Belgrano, pero no cómo la diseñó. Fue la excusa perfecta para poder ilustrar comidas, lugares, personajes. Era perfecto para este juego. Quería que, al mismo tiempo que se juega, se pueda aprender y que sea educativo. No quería una temática futurista. Me quedó perfecto lo de la bandera.

¿Cómo se juega?

1812 es un juego cooperativo, donde todos los jugadores tienen que cooperar para ganarle al juego. Todos ganan o todos pierden. Uno sabe la verdadera historia y tiene el código secreto. Sin hablar, deberá guiar a los otros jugadores a encontrar el código correcto. Los guiará mediante imágenes oníricas al personaje correcto, al lugar correcto, la situación correcta y lo que comieron esa noche. Es de 2 a 7 jugadores. Y es a partir de los 8 años de edad.

En cada partida, el autor lanza los dados y eso le dará un personaje y un lugar diferente a la partida anterior. Y como hay más de 100 cartas (la versión Argentina cuenta con más ilustraciones que la versión internacional), el juego cambia por completo. También cambia si jugás con diferentes personas, porque cada una tiene una manera distinta de pensar y relacionar las cosas con las imágenes.

Delfina Pignatiello, también prendida a 1812 durante su estadía en los Juegos Olímpicos de Tokio

Tras lo acontecido con 1812, ¿cuáles son tus objetivos a futuro?

En estos días avanzamos con las principales librerías del país para que el juego pueda ser de más fácil acceso para los argentinos. También buscamos que lleguen a las escuelas, para que puedan enseñar jugando. Creo que es perfecto para eso. Ahora estamos armando un sorteo para regalar juegos a los colegios y que puedan jugar en la clase.

También estamos creando otro juego, pero de formato competitivo. La temática es la creación de la Torre Eiffel. Tenemos casi todas las ilustraciones, y el año que viene lo vamos a lanzar en Francia. Tenemos la idea de hacer este estilo de juego, que nos gusta mucho. Se va a llamar “El origen de la Torre Eiffel”. Cada uno jugará por su cuenta. Jugarán con la adrenalina y la presión de adivinar el código antes que su contrincante.

¿Hay otro juego en mente?

Estamos en algo groso. Intentando hacer el juego de los Juegos Olímpicos. Ya mandamos a hacer un prototipo. La idea es mostrárselo a la gente de los Juegos Olímpicos y que pueda estar listo para París 2024. Sabemos que es difícil, por un tema de marca. Estamos en contacto y viendo de meter el Juego en París 2024. La temática sería la de equipos de dos jugadores. Uno es el entrenador y el otro el atleta. Deben adivinar a qué deporte corresponde las imágenes. El entrenador entrega imágenes y ese jugador debe interpretar las imágenes antes que el otro equipo. Compiten al mismo tiempo. El más rápido, y que se entienda mejor con el otro, gana. Habrá medallas de oro, de plata y bronce. El que tenga más medallas, será el vencedor.

Diego Simonet, figura de Los Gladiadores, creó un juego de mesa sobre la creación de la bandera argentina

En el plano deportivo, ¿cuáles son los objetivos para esta temporada?

Esta temporada estamos jugando Champions, porque nos fue bárbaro en la liga la temporada pasada, al salir segundos. Buscaremos terminar 1° o 2° en la liga, para pasar directo a la Champions, porque es un ingreso importante en lo económico. Será llegar lo más lejos posible en la Champions y en la liga.

En la Selección, en enero, tenemos un Panamericano. Aún no se conoce la sede, ojalá sea en Argentina. Esperamos estar cada vez mejor. Ya se vio en los Juegos Olímpicos que nos falta un pasito para meternos en la élite. Hay que trabajar mucho para entrar ahí y clasificar a los Juegos de París.

En Francia compiten con el PSG, que al igual que en el fútbol, tiene una constelación de estrellas. ¿Se le puede ganar?

En el handball, como en el básquet, el mejor equipo gana. No es como en el fútbol, que el otro día el Rennes le ganó al PSG. Le hizo dos goles y se metió atrás. Acá las probabilidades son que el mejor gana. Es poco probable que gane el equipo más malo, por así decirlo. El PSG es muy regular y se hace cada vez más difícil. En las copas, como la de Francia o de la liga, incluso la Champions, lo podés sorprender, pero en el torneo local es más difícil. Tiene el mejor presupuesto del mundo. Intentaremos, pero a lo largo es difícil.

¿Qué le falta a Los Gladiadores para dar ese paso adelante?

Las defensas se nos ponen atrás y se nos clavan en 6 metros. La única manera es tirar de 9 metros, y no tenemos ese físico, jugadores de 2 metros que puedan destrabar esa defensa. Eso es lo principal. Lo otro lo tenemos. Tenemos arquero, defensa, buenos atacantes. Nos falta ese poderío físico que ayuda en esos momentos de dificultad cuando la defensa está abajo.

Guillermo Milano, alguien a quien conocés muy bien (fue ayudante de Dady Gallardo y luego de Manolo Cadenas) asumió como entrenador de la Selección. ¿Cómo tomaron este cambio?

Bien. Lo tengo desde que tengo 15 años. Lo tuve en todas las Selecciones. Es el mejor entrenador de Argentina hoy en día. Es la mezcla perfecta entre Manolo y Dady. Captó lo mejor de cada uno. Tiene experiencia, tiene la edad para ser el número 1. Estamos contentos con que sea él. Puede liderar este equipo. Es una persona que se desvive por el handball y la Selección. Es el indicado para este momento.