"Soy un privilegiado": River Plate inauguró la estatua de Marcelo Gallardo

Este sábado se inauguró la estatua en homenaje a Marcelo Gallardo, el DT más ganador de la historia de River. Fue una tarde inolvidable para los hinchas del Millonario, que pudieron disfrutar de un evento emocionante.

“Dudaba de que me saliera una palabra, es muy fuerte la emoción que siento. Ustedes no se imaginan lo que significa esto. Me siento un privilegiado. Lo que ustedes hacen e hicieron en estos años es algo que no me va a alcanzar la vida para agradecer”, comenzó el Muñeco ante miles de hinchas.

“No hay forma de desprenderse de este club, no hay ninguna posibilidad. Una emoción me invade muy profundamente, es un agradecimiento para toda la gente que me acompañó en este camino. No me alcanzan las palabras. Los voy a amar siempre. Crecí y creo que moriré en este club”, cerró Gallardo, con lágrimas en los ojos.

“No estoy desesperado”

Luego de la presentación, y en una entrevista con ESPN, Gallardo habló de su futuro. Y fue muy claro sobre si quiere volver a trabajar en el corto plazo.

“Los tiempos serán los tiempos que tengan que ser. No estoy desesperado hoy por dirigir, estoy disfrutando de lo que hago, de cómo estoy viviendo hoy. Después veremos”, afirmó.

Y agregó: “No es que quiero embarcarme rápidamente por el hecho de hacerlo. Necesito sentir algo que me identifique, y a veces lo encontrás y a veces no. Hoy puedo disfrutar y eso me tiene en paz. Si es ahora será ahora, si no más adelante”, afirmó.