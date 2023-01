Tapia respaldó a Mascherano como DT de la Selección Sub-20 y confirmó su continuidad: "Va más allá de los resultados"

La Selección argentina Sub-20 quedó eliminada de manera temprana en el Sudamericano que se disputa en Colombia y, de esta manera, no clasificó al Panamericano de Chile y al Mundial de Indonesia. En un grupo de cinco equipos, el conjunto dirigido por Javier Mascherano perdió tres de los cuatro partidos y nunca pudo encontrar su mejor versión.

Paraguay fue su primer verdugo en el debut, después perdió contra Brasil, le ganó a Perú y volvió a caer ante Colombia. "No hay demasiado que pensar, obviamente agradecerles a todos, al presidente (Tapia) por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano, nos han dado los jugadores, los hemos molestado mucho durante todo el año y en esta preparación y siempre nos han dado a los jugadores. No hay excusas, el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo", dijo Mascherano tras el partido.

Sin embargo, este domingo, el presidente de la AFA le expresó su apoyo al "Jefecito". En una foto que publicó en Twitter, Tapia aseguró: "Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub-20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar".

De esta manera, habrá que esperar, pero todo indica que el exmediocampista de la Selección argentina y del Barcelona podría continuar en el proyecto. Javier Mascherano (Foto por JOAQUÍN SARMIENTO, AFP).

El apoyo de Claudio Tapia a Javier Mascherano a través de su cuenta de Twitter

Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar. pic.twitter.com/7FdfsTW2pe — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) January 29, 2023

