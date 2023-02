The Best: Dibu Martínez quedó entre los finalistas al mejor arquero de 2022

Emiliano “Dibu” Martínez quedó entre los tres finalistas en la terna de mejor arquero en los premios The Best 2022 de la FIFA. El argentino competirá por el galardón con el belga Thibaut Courtois y con el marroquí Bono.

El nacido en Mar del Plata, que juega en el Aston Villa de Inglaterra, fue una de las grandes figuras de la Selección argentina que se consagró en el Mundial de Qatar 2022. Clave en los penales ante Países Bajos y Francia, y protagonista de una atajada monumental en el último minuto del tiempo suplementario ante los galos, buscará quedarse por primera vez en su carrera con el premio.

Martínez, Coutois y Bono fueron los más votados de una selección inicial de cinco arqueros. A la hora de definir a los finalistas, quedaron fuera de competencia los brasileños Allison Becker y Ederson.

El premio The Best reconoce a los futbolistas más destacados en el período desde el 8 de agosto de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022. Los tres finalistas al premio The Best al mejor arquero. (Foto: FIFA)

Los nominados a mejor arquero en el premio The Best

Yassine Bounou (Marruecos/Sevilla FC)

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid CF)

Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa FC)

Las nominadas a mejor arquera en el premio The Best

Ann-Katrin Berger (Alemania/Chelsea FC Women)

Mary Earps (Inglaterra/Manchester United WFC)

Christiane Endler (Chile/Olympique Lyonnais)

Cuándo se entrega el premio The Best

La ceremonia organizada por la FIFA se realizará en París el lunes 27 de febrero.

Quiénes votan en los premios The Best

Los ganadores son elegidos por el voto de entrenadores actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), las capitanas y los capitanes actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente a cada Selección y los fanáticos registrados en la página de la FIFA.