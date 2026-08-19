Sudamericana: River visita a Independiente Santa Fe con una defensa de emergencia

River afrontará este miércoles su compromiso ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un encuentro que tendrá como escenario el estadio El Campín de Bogotá.

El Millonario viajó a la capital colombiana con el objetivo de conseguir un resultado que le permita encaminar la serie y avanzar hacia la siguiente fase del certamen internacional. El partido comenzará a las 21.30 y será transmitido por ESPN. El encuentro había sido postergado debido al terremoto que afectó a varias ciudades de Colombia, una situación que obligó a modificar la programación original y trasladó la definición del primer capítulo de esta serie.

River llega además después de haber cortado una racha de seis derrotas consecutivas, un antecedente que forma parte del contexto inmediato con el que el equipo afrontará este compromiso internacional.

Coudet debe rearmar la defensa

El principal desafío para Eduardo Coudet aparece en la última línea. El entrenador deberá armar una defensa prácticamente de emergencia debido a la ausencia de sus principales laterales.

La lesión de Gonzalo Montiel, autor del primer gol ante Argentinos Juniors, complicó el armado del equipo. El defensor tuvo que ser reemplazado debido a una distensión en el aductor izquierdo. A esa baja se suma la de Marcos Acuña, quien no logró recuperarse de un desgarro y tampoco estará disponible para el encuentro en Bogotá.

El panorama se volvió todavía más complejo porque los refuerzos Giovanni González y Francisco Ortega no están inscriptos en la lista del certamen, por lo que tampoco representan una alternativa para cubrir las posiciones de los laterales en esta instancia de la Copa Sudamericana.

Ante esta situación, Coudet decidió ensayar una variante inédita desde su llegada al equipo: una línea de tres defensores.

Una línea de tres inédita

La modificación táctica tendrá como protagonistas a Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero, quienes aparecen como los titulares elegidos para conformar la defensa de tres.

Para Rivero será una oportunidad particular dentro del semestre. El defensor apenas sumó minutos durante este período y, de acuerdo con la formación ensayada, tendrá su tercera titularidad desde el arranque.

La elección de este esquema responde al escenario generado por las lesiones y las restricciones para utilizar a los refuerzos que no fueron inscriptos en la competencia. Coudet deberá afrontar así el primer partido de los octavos de final con una estructura defensiva diferente a la habitual desde su llegada. La defensa prevista para River estará integrada por:

Lucas Martínez Quarta .

. Nicolás Otamendi .

. Lautaro Rivero.

El cambio constituye una de las principales novedades del equipo que buscará dar el primer paso en la serie ante Independiente Santa Fe.

Las posibles formaciones

Independiente Santa Fe también tiene una formación prevista para el encuentro en Bogotá. El equipo será dirigido por Pablo Repetto y tendrá a Weimar Asprilla en el arco.

La defensa estará compuesta por Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta y Christian Mafla. En el mediocampo aparecen Daniel Torres y Kilian Toscano. La zona ofensiva estará integrada por Jáder Obrian, Nahuel Bustos y Omar Fernández, mientras que Hugo Rodallega será el delantero.

La posible formación de Independiente Santa Fe es:

Arquero: Weimar Asprilla.

Weimar Asprilla. Defensores: Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta y Christian Mafla.

Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta y Christian Mafla. Mediocampistas: Daniel Torres y Kilian Toscano.

Daniel Torres y Kilian Toscano. Ofensivos: Jáder Obrian, Nahuel Bustos y Omar Fernández.

Jáder Obrian, Nahuel Bustos y Omar Fernández. Delantero: Hugo Rodallega.

Hugo Rodallega. Director técnico: Pablo Repetto.

Del otro lado, River tendrá a Santiago Beltrán como arquero y a una defensa integrada por Martínez Quarta, Otamendi y Rivero. El mediocampo estará conformado por Facundo González, Aníbal Moreno y Tobías Andrada, mientras que Thiago Almada y Ángel Correa aparecen como parte de la estructura ofensiva. En ataque estarán Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.

La posible formación de River es:

Arquero: Santiago Beltrán.

Santiago Beltrán. Defensores: Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero.

Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero. Mediocampistas: Facundo González, Aníbal Moreno y Tobías Andrada.

Facundo González, Aníbal Moreno y Tobías Andrada. Ofensivos: Thiago Almada y Ángel Correa.

Thiago Almada y Ángel Correa. Delanteros: Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.

Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. Director técnico: Eduardo Coudet.

Un partido marcado por las bajas

El duelo en Bogotá presenta para River una combinación de objetivos y dificultades. Por un lado, el equipo necesita aprovechar el partido de ida para dar el primer paso hacia la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Por otro, deberá hacerlo con una estructura defensiva condicionada por las lesiones y por la imposibilidad de utilizar a dos refuerzos que no fueron inscriptos en el torneo.

La lesión de Montiel, quien había marcado el primer gol frente a Argentinos Juniors, y la recuperación incompleta de Acuña obligaron a Coudet a buscar una solución diferente. La ausencia de Giovanni González y Francisco Ortega de la lista del certamen redujo todavía más las alternativas disponibles para las bandas.

En ese contexto, el entrenador optó por una línea de tres con Martínez Quarta, Otamendi y Rivero. Para este último, el partido representa además su tercera titularidad desde el comienzo en el semestre, después de haber tenido una participación limitada en cuanto a minutos.

Hora y escenario del encuentro

El primer partido de los octavos de final se jugará en El Campín de Bogotá, desde las 21.30, con transmisión de ESPN.

River afrontará así el comienzo de los octavos de final con la intención de dejar atrás definitivamente la racha de seis derrotas consecutivas y avanzar en el certamen internacional. El viaje a Bogotá plantea, además, una exigencia adicional para Coudet, que deberá encontrar respuestas con una defensa prácticamente de emergencia.

El encuentro postergado por el terremoto que afectó a varias ciudades de Colombia finalmente pondrá en marcha la serie entre Independiente Santa Fe y River. Para el Millonario, el desafío será conseguir un resultado que le permita llegar al siguiente capítulo de los octavos con una perspectiva favorable, mientras su entrenador ensaya por primera vez desde su llegada una línea de tres defensores para cubrir las bajas de Montiel y Acuña.