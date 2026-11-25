Boca Juniors afrontará este miércoles un compromiso determinante en su camino por el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final, en un encuentro que tendrá como principal objetivo conseguir la clasificación a los cuartos de final y continuar en carrera por el campeonato local.

El partido está programado para las 21 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, escenario en el que el conjunto xeneize buscará aprovechar su condición de local para dar un paso más en la competencia. El encuentro contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y será televisado por ESPN Premium.

La organización del compromiso también confirmó a las autoridades arbitrales. Luis Lobo Medina será el árbitro principal, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR. Ambos tendrán responsabilidades en un partido de eliminación directa, en el que el resultado determinará cuál de los dos equipos continuará avanzando en el certamen.

Para Boca, el enfrentamiento representa una nueva oportunidad de sostener el protagonismo que alcanzó durante la temporada y de mantener abiertas sus posibilidades de sumar otro título a su palmarés en un año que podría quedar marcado por una conquista múltiple.

Boca y la posibilidad de una temporada histórica

El conjunto de la Ribera llega a este compromiso con la ilusión renovada y la expectativa de cerrar un 2026 que podría convertirse en uno de los años más importantes de su historia reciente. La posibilidad de alcanzar una quíntuple corona constituye el principal objetivo que atraviesa este tramo decisivo de la temporada.

Los dirigidos por Arruabarrena ya consiguieron dos conquistas de relevancia. Por un lado, se quedaron con el título de Campeón de Liga, luego de finalizar en el primer puesto de la tabla anual. Por otro, alcanzaron la consagración en la Copa Sudamericana, tras imponerse este sábado en la final frente al Atlético Mineiro de Brasil.

La victoria ante el conjunto brasileño fue conseguida con muchísima autoridad y permitió a Boca sumar otro trofeo a una campaña que ahora ingresa en una etapa determinante. Sin embargo, las aspiraciones del equipo no terminan con esos logros: el Torneo Clausura aparece como uno de los desafíos inmediatos y representa una nueva posibilidad de ampliar la cantidad de títulos obtenidos durante el año.

En ese contexto, el cruce frente a Independiente Rivadavia adquiere una importancia particular. La clasificación a los cuartos de final permitiría al Xeneize continuar con vida en el campeonato local y acercarse a una nueva instancia de definición.

Pero el calendario también presenta otro compromiso de máxima exigencia. El próximo miércoles, Boca tendrá que afrontar la gran final de la Copa Argentina frente a Platense, un encuentro que se suma a la seguidilla de desafíos que deberá resolver el equipo en su búsqueda de una temporada extraordinaria.

De esta manera, el conjunto azul y oro encara dos instancias decisivas en competencias diferentes, con la posibilidad de seguir alimentando el objetivo de conquistar una quinta corona.

Independiente Rivadavia, ante otro desafío importante

Del otro lado estará Independiente Rivadavia de Mendoza, que también llega al encuentro con antecedentes destacados durante la temporada. El equipo conducido por Alfredo Berti protagonizó uno de los mejores años de su historia y logró mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla anual hasta las últimas instancias.

Finalmente, el conjunto mendocino terminó ubicado en la cuarta posición de la tabla anual, una clasificación que refleja la campaña realizada a lo largo del año y el protagonismo que consiguió sostener frente a los principales equipos del fútbol argentino.

Sin embargo, su recorrido en el Torneo Clausura tuvo características diferentes. Durante la primera fase, Independiente Rivadavia mostró un rendimiento irregular que le impidió ubicarse entre los primeros puestos de su zona.

Los dirigidos por Berti finalizaron séptimos en la Zona B, con un total de 23 puntos, resultado que les permitió acceder a los octavos de final, aunque sin alcanzar la regularidad que habían mostrado en la competencia anual.

Ahora, el equipo mendocino tendrá por delante un compromiso de elevada exigencia frente a Boca. La visita a La Bombonera representa la posibilidad de continuar su recorrido en el Clausura y buscar un lugar entre los ocho mejores del campeonato.

El enfrentamiento pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con antecedentes diferentes en la competencia, pero con el mismo objetivo inmediato: conseguir la victoria para avanzar de ronda.

Gimnasia espera por el ganador

El resultado del encuentro tendrá consecuencias directas en la conformación de los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo que consiga imponerse entre Boca e Independiente Rivadavia deberá enfrentarse con Gimnasia y Esgrima La Plata, que ya obtuvo su clasificación.

El conjunto platense consiguió el pasaje a la siguiente instancia este lunes, después de vencer por 4-2 a Newell's en tiempo extra, en un partido que necesitó de la prórroga para definir al clasificado.

De esta manera, Gimnasia aguarda por el desenlace del cruce entre el Xeneize y el equipo mendocino para conocer a su próximo rival.

La definición de esta llave adquiere así una importancia adicional, ya que el ganador no solamente continuará en carrera por el título, sino que también tendrá confirmado su siguiente desafío dentro de la competencia.

Las posibles formaciones y los detalles del encuentro

El compromiso corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura y se disputará este miércoles en el estadio Alberto J. Armando, con Boca como local frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los principales datos organizativos del encuentro son los siguientes:

Competencia: Torneo Clausura.

Instancia: Octavos de final.

Partido: Boca - Independiente Rivadavia de Mendoza.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José Carreras.

Horario: 21.

Transmisión televisiva: ESPN Premium.

Cobertura en vivo: Agencia Noticias Argentinas.

En cuanto a las posibles alineaciones, Boca presentaría a Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera y Malcom Braida en la defensa. En el mediocampo estarían Milton Delgado, Tomás Belmonte y Williams Alarcón o Carlos Palacios, mientras que Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel integrarían el frente ofensivo.

Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Por su parte, Independiente Rivadavia podría formar con Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi. Gonzalo Ríos ocuparía un lugar en el mediocampo, acompañado por Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari y Luis Sequeira. En la ofensiva estarían Matías Fernández y Álex Arce.

Director técnico: Alfredo Berti.