Un club le ofreció al "Pulga" Rodríguez ser el mejor pago del plantel

El Club Gimnasia de La Plata sigue armando su plantel y se quiere quedar con el jugador sensación del fútbol argentino, Luis "La Pulga" Rodríguez que viene de salir campeón con Colón.

Si bien no trascendió la cifra que le acercó el club platense al representante de Rodriguez pero sería muy suculenta donde está la promesa de ser el jugador mejor pago del plantel. No solo eso, sino que también ofrecen un porcentaje de los pases de Lucas Barrios y Víctor Ayala que no seguirán.

Ahora, la decisión la tiene Rodríguez que también tendría una oferta de Atlético Tucumán.