Un futbolista del Liverpool fue fotografiado con otra mujer en la cama a días del casamiento con su novia

Newcastle, Liverpool, West Ham. La carrera futbolística del inglés Andy Carroll es muy interesante y a los 33 años aspira a seguir en la élite del fútbol mundial por algunas temporadas más. Sin embargo, su nombre salió a escena en su país porque protagonizó un escandaloso encuentro con una mujer a días de casarse con su prometida, Billi Mucklow.

Todo comenzó cuando Mucklow viajó a Dubai con un grupo de amigas para disfrutar de su despedida de soltera. Si bien la pareja está comprometida desde 2014, iban a casarse en 2020, pero surgió la pandemia. 2022 era el año, entonces. Carroll llegó de sorpresa a la misma ciudad para saludar a su futura esposa y luego tener su propia fiesta con amigos.

Hasta ahí, todo bien. Lo que pasó es que el delantero apareció en una foto en la que se lo ve con una mujer en una cama del hotel. Taylor Jane Wilkey, la tercera en discordia, sacó esa imagen y la compartió en Snapchat con sus amigos ingleses más cercanos. Pero todo de salió de control y se viralizó.

Taylor Jane Wilkey habló con el diario inglés The Sun y contó que es encargada de un bar en un hotel de Dubai. ¿Pero qué hacía en la cama con Carroll? “Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy, yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida”.

En la foto solo aparece Wilkey, pero según ella hubo una segunda mujer. “Regresamos a la suite del hotel de Andy y tocamos algo de música y él se metió en la cama y se desmayó. Estuve allí con mi amiga hasta la madrugada y tomé la foto como una broma. Mis amigos me estaban molestando, así que tomé esa foto para reírme y se la envié.

En la misma entrevista asegura que “no pasó nada sexual y que fue todo una broma”.

En Inglaterra no hablan de otro tema. Incluso aseguran que la relación entre Carroll y su prometida está muy tensa. Y aunque no se sabe mucho más, The Sun asegura que el casamiento está en duda por lo lejos que fue todo este tema. La pareja, vale recordar, tiene dos hijos.