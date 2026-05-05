Rosario Central venció a Libertad y puso un pie en los octavos de la Libertadores

Rosario Central se impuso por la mínima ante Libertad de Paraguay al final del partido que disputaron esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido llegó cuando iban 11 minutos del segundo tiempo, con un disparo de primera del defensor Ignacio Ovando, en el área chica y tras un córner.

Con el triunfo, el "Canalla" se mantiene en el primer lugar de la zona con 10 puntos, mientras que la visita sufrió su cuarta derrota y, al no tener unidades, ya tiene muy complicada su clasificación a octavos de final.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón recibirá a la Universidad Central de Venezuela, el martes 19 de mayo a las 19:00, mientras que el elenco paraguayo deberá visitar la altura de Independiente del Valle de Ecuador el mismo día, a partir de las 23:00.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los nueve minutos, con un tiro libre a algunos metros del área del lateral Iván Ramírez que salió alto, centralizado y a las manos del arquero Jeremías Ledesma, aunque el remate le venció las manos y pegó en el travesaño.

El local tuvo su primer ataque a los 13 minutos, mediante un disparo lejano del defensor Agustín Sández, que no pudo rematar con comodidad por la barrida del extremo Iván Franco y terminó entregándole la pelota en las manos al guardameta Rodrigo Morínigo.

Dos minutos más tarde, aprovechando un córner, el astro argentino Ángel Di María buscó sorprender a Morínigo con un intento de gol olímpico y un remate excelente, que agarró muchísimo efecto y se cerró contra el segundo palo, a centímetros del gol.

Cuando iban 17 minutos, el carrilero Alexis Fretes avanzó por izquierda, llegó hasta el fondo y sacó un remate bajo y ajustado, en el que Ledesma pudo imponerse y ponerle el cuerpo a la pelota.

A los 29 minutos, Di María recibió por el costado derecho, eludió a dos rivales cerrándose dentro del área y sacó el disparo al segundo palo, que pudo bloquear el defensor Diego Viera, en su camino al arco.

A los 41 minutos, una patada dentro del área de Viera al delantero Alejo Véliz fue sancionada como penal, el cual fue ejecutado por Di María.

El delantero de 38 años cruzó un zurdazo bajo pero sin potencia, que Morínigo pudo detener y, en el rebote, se volvió a imponer ante el campeón del mundo con el brazo derecho, replicando "la de Dios", con las rodillas en el suelo y brazos extendidos.

Ya en el complemento, en el segundo minuto, un centro al primer palo del lateral Emanuel Coronel fue cabeceado por Véliz, que anticipó para llegar antes que su marcador y sacó un remate bajo, detenido por Morínigo.

En 11 minutos del segundo tiempo, un córner que buscaba el primer palo fue prolongado con el pie por el defensor Gastón Ávila para la aparición de Ovando, por el segundo palo y en el área chica, que empujó la pelota de primera al gol.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo H.

Fecha 4.

Rosario Central 1 - 0 Libertad (Paraguay).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

VAR: Wagner Reway (Brasil).

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Guillermo Fernández, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Libertad: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Alexis Fretes; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Iván Franco, Federico Carrizo, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Gol en el segundo tiempo: 11m. Ignacio Ovando (RC).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Enzo Copetti por Jaminton Campaz (RC) y Rodrigo Villalba por Iván Franco (L); 27m. Alexis Soto por Agustín Sandez (RC) y Federico Navarro por Alejo Véliz (RC); 31m. Matías Rojas por Lucas Sanabria (L), 35m. Jorge Recalde por Gustavo Aguilar (L) y Amin Molinas por Federico Carrizo (L); Carlos Quintana por Gastón Ávila (RC), 41m. Elías Verón por Enzo Giménez (RC); 45m. Estiven Villalba por Iván Ramírez (L).