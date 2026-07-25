Un nene le hizo firmar a Scaloni un "contrato" hasta 2030 y el video se volvió viral

Lionel Scaloni volvió a protagonizar una escena que conquistó a los hinchas durante sus vacaciones en Pujato, Santa Fe. Mientras saludaba a los fanáticos que se acercan todos los días a su casa, un nene le presentó un insólito "contrato" para que firmara su continuidad como entrenador de la Selección argentina hasta el Mundial 2030.

El DT accedió entre sonrisas y estampó su firma en el papel, sin imaginar que el momento se volvería viral en las redes sociales.

Después de conseguir el autógrafo, el pequeño miró a cámara y lanzó un mensaje dirigido al presidente de la AFA: "Ahora te toca a vos, Chiqui Tapia", en referencia al deseo de los hinchas de que el entrenador renueve su vínculo con la Selección.

La continuidad de Scaloni, una incógnita

El gesto del niño se dio en medio de la incertidumbre sobre el futuro del entrenador. Tras la final del Mundial perdida ante España, Scaloni dejó abierta la posibilidad de dejar su cargo cuando finalice su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino, previsto para diciembre.

Pese a esas declaraciones, en la AFA mantienen el optimismo y confían en alcanzar un acuerdo para extender el ciclo del técnico que cambió la historia reciente de la Selección.

Un ciclo histórico

Scaloni lleva ocho años al frente del seleccionado argentino y durante ese período conquistó los títulos más importantes de las últimas décadas: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Mientras continúa disfrutando de unos días de descanso en su ciudad natal, el entrenador sigue recibiendo el cariño de los hinchas, que se acercan para sacarse fotos, pedir autógrafos y, como ocurrió esta vez, hasta intentar asegurarse su continuidad con un simbólico contrato.

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