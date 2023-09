Un respiro para la Selección: Messi no presenta ninguna lesión muscular

Después de haber presenciado el partido de la Sub 23 ante Bolivia en el predio de Ezeiza y mientras la duda persiste sobre si viajará a La Paz para el segundo partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi asistió a una clínica porteña para realizarse estudios que descartaron una lesión muscular.

En secreto, la Pulga asistió a una clínica porteña después de haber pedido salir a falta de tres minutos en el duelo ante Ecuador. Después de ese partido, Lionel Scaloni había confirmado que el capitán se realizaría estudios, aunque no creían que exista lesión alguna. Poco después de que Messi llegara al establecimiento, la gente comenzó a amontonarse y la Avenida Córdoba quedó cortada al tránsito.

Los estudios no arrojaron lesión alguna, por lo que las chances de que Messi viaje a Bolivia crecen. De todas maneras, el alto desgaste que tuvo en el mes de agosto con Inter Miami, sumado a los extensos viajes, podrían hacer que finalmente no sea de la partida que juegue el 12 de septiembre en el Hernando Siles. Por lo pronto, no existe confirmación alguna ni para una cosa ni para la otra.