Una arenga repudiable y machista se dio en la final por el ascenso a la Primera Nacional

No solo el partido en si de Güemes y Villa Mitre trajo polémica y fue un escándalo sino que también se dio un hecho repudiable antes del encuentro que involucró a un colaborador del cuerpo técnico del equipo «Gaucho».

Antes del encuentro, el encargado de la arenga motivacional en Güemes fue el preparador físico Diego Kofler. Tuvo una manera particular de hacerlo y un tanto machista que luego fue repudiado en las redes sociales y en medios nacionales.

Todo quedó captado en video, los jugadores abrazados haciendo un circulo y en medio Kofler preparado para dar la arenga. Pocos se imaginaban lo que iba a venir. Comenzó diciendo: «Es hoy. Hasta hoy Güemes se venía culeando a la negrita del pueblo, esa que se la culean todos. La que tiene olor a pingo».

Continuó: «Y acá tengo una rubia, se llama Nacional B. ¡A esa la voy a buscar! ¡A esa me la quiero culear! Entonces tengo que romperme el orto para culearme esa mina. Tengo que ser decidido, tengo que ser inteligente. Tengo que romperme el orto y dejar la vida acá”.

“El partido que viene no importa, es hoy muchachos. Laburo, entreno, me rompo el orto. Frío, calor, lluvia, estoy acá. Pero por eso soy el mejor, porque estoy acá. Pero lo tengo que demostrar ahí adentro, en esa canchita. Me cansé de culearme a esa mina del Federal C, del Federal B, del Federal A. Me cansé, me quiero culear esa mina que me la voy a culear yo solo. ¡Yo solo voy a ser el primero que me la voy a culear! Depende mi”, cerró la arenga el preparador físico.

El video de la polémica