Una figura del Real Madrid dio una polémica opinión sobre Luis Rubiales: "Defiendo la presunción de inocencia"

El revuelo generado luego del beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso en la coronación de la Selección española como campeonas del mundo alcanzó niveles impensados. La polémica está instalada y el repudio a lo hecho por el dirigente es total.

Luego de varios comunicados, la futbolista presentó este miércoles la denuncia correspondiente. Sin embargo, horas después se desató un nuevo conflicto cuando Dani Carvajal se refirió al tema en conferencia de prensa y defendió al presidente de la Federación, que fue cesanteado de su cargo por 90 días.

Carvajal fue consultado como uno de los referentes de la selección masculina y luego de que el equipo leyera un comunicado de todo el plantel en repudio a las actitudes de Rubiales. “Emitimos conjuntamente el comunicado para dejarlo claro desde el primer momento y centrarnos puramente lo deportivo en el partido de Georgia. Elaboramos todos el comunicado en lo que todos estuviésemos a gusto y bueno, de acuerdo con lo acontecido”, sostuvo el jugador de 31 años en diálogo con Onda Cero.

A diferencia de la Selección de mujeres o el mundo de fútbol femenino en general, solo unos pocos jugadores de la selección de varones se pronunciaron al respecto y repudiaron el hecho. Esta situación llamó mucho la atención y Carvajal le agregó más polémica al tema con sus declaraciones. Dani Carvajal habló en conferencia de prensa sobre el caso de Luis Rubiales y desató la polémica. (Foto: EFE)

“Te da miedo opinar”

“Únicamente cada uno expresa sus opiniones y yo soy más reservado y no expreso la mía. Yo no creo que el futbolista que no haya se haya pronunciado al respecto sea algo malo. Al final, cada uno puede decidir, pensar, hacer lo que lo que crea conveniente. Pero sí que es verdad que se ha politizado tanto el tema que te da miedo, te da miedo opinar, te da miedo decir cualquier cosa que puedas equivocarte o que se pueda interpretar de manera errónea. Y creo que por eso la gran mayoría de los futbolistas españoles no se han pronunciado”, aseguró.

Pero si esto ya era polémico, el defensor del Real Madrid fue más allá: “Nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado y lo que tú consideras víctima en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando. Al final y al cabo nosotros nos mantenemos al margen. Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir si hay algún culpable o alguna víctima. Pues ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente que ha pasado, que se ha estipulado, porque a día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco la denuncia”.

Al verse en el centro de la tormenta, el futbolista trató de salir del tema. “Queda bastante claro lo que pienso. Solo defiendo la presunción de inocencia. No puedes culpabilizar a nadie sin sentencia alguna”, dijo en conferencia de prensa.

Y agregó: “En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, he dicho que hay que preservar la presunción de inocencia. No creo que el presidente esté pasando momentos agradables, pero no estoy aquí para juzgar a nadie”.

El comunicado de los jugadores de la selección española sobre el caso Rubiales

En primer lugar, queremos trasladar, una vez más, nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la Selección femenina por el título de campeonas del Mundo en Sídney. Un hito histórico cargado de significado que marcará un antes y un después en el fútbol femenino español, inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de valor incalculable. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito.

- Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa.

- Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, inclusión y diversidad y debe dar ejemplo con sus conductas tanto dentro como fuera del campo.

-Desde hoy, afrontamos una concentración decisiva para el futuro del fútbol español en nuestro camino para la clasificación de la Euro2024 con dos partidos frente a Georgia y Chipre. Nos gustaría que, a partir de ahora, nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante.