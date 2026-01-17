Una noticia clave para Colapinto: Alpine habría logrado una ventaja técnica decisiva para la Fórmula 1 2026

Franco Colapinto ya se encuentra trabajando en la sede de Alpine, en la ciudad británica de Enstone, de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. En ese contexto, en las últimas horas trascendió una noticia que generó gran expectativa entre los fanáticos del piloto argentino.

Según informó el medio italiano Autoracer, Alpine habría logrado construir su nuevo monoplaza con el peso mínimo permitido por la FIA, una ventaja técnica clave que permitiría redistribuir los kilos obligatorios en zonas estratégicas para optimizar el rendimiento del auto.

Para la temporada 2026, la Fórmula 1 estableció un peso mínimo de 770 kilogramos, 30 menos que en la campaña anterior. Alcanzar este objetivo desde el diseño inicial podría significar una diferencia considerable en pista, ya que se estima que podría representar varias décimas menos por vuelta frente a los equipos que no consigan cumplir con este requisito.

Gracias a este logro, la escudería francesa podría enfocar plenamente su desarrollo en la aerodinámica, un área en la que se destaca David Sánchez, responsable del diseño del monoplaza. De acuerdo con el mismo medio, Alpine habría apostado por un concepto más agresivo, buscando maximizar el potencial del auto desde el arranque del campeonato.

Este escenario se suma, además, a la supuesta ventaja que habría conseguido Mercedes con su unidad de potencia, una situación que ya despertó preocupación en el resto de los equipos. En las primeras competencias del calendario, tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly podrían encontrarse en condiciones de pelear por puestos de puntos.

Cuándo se presentará el auto de Alpine para 2026

Los seguidores del equipo y del piloto argentino deberán esperar para conocer el diseño oficial del monoplaza. Durante los ensayos de pretemporada, Alpine utilizará un auto completamente negro, sin mostrar la livery definitiva, que será presentada oficialmente el 23 de enero.

Calendario de los tests de pretemporada

26 al 30 de enero: Circuito de Barcelona-Catalunya (España)

11 al 13 de febrero: Circuito Internacional de Sakhir (Bahréin)

18 al 20 de febrero: Circuito Internacional de Sakhir (Bahréin)

Inicio de la temporada 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia. La actividad se iniciará el viernes 6 de marzo, mientras que la primera carrera del año se disputará el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park.