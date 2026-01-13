Venía bien: Luciano Benavides tuvo una etapa complicada y cedió el liderazgo en el Dakar

El Rally Dakar volvió a mostrar este martes toda su dureza y complejidad en la categoría motos. En la novena etapa de la competencia, Luciano Benavides atravesó una jornada complicada, terminó noveno en el parcial y perdió el liderazgo de la clasificación general, aunque continúa firmemente instalado en la lucha por el título, a escasa diferencia del nuevo puntero.

El piloto argentino de Red Bull KTM, que venía encabezando la general, no logró repetir sus sólidas actuaciones previas en esta etapa 9, correspondiente a la primera parte de la exigente etapa maratón. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Benavides completó los 418 kilómetros cronometrados con un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 32 segundos, un registro que lo relegó al noveno puesto del clasificador diario.

La victoria en la etapa quedó en manos del español Tosha Schareina (Honda), quien se mostró contundente en un recorrido técnico y desgastante. El europeo marcó un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 42 segundos, lo que le permitió sacarle casi 12 minutos de diferencia a Benavides y consolidarse como uno de los grandes protagonistas en el tramo decisivo de la competencia.

Detrás de Schareina finalizó el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), quien con su segundo puesto dio un paso clave en la clasificación general. Gracias a ese resultado, Sanders pasó a liderar el Dakar en motos, desplazando al argentino de la cima. En el segundo lugar de la general quedó ahora el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que se ubica a 6 minutos y 24 segundos del nuevo líder.

Como consecuencia de esta etapa, Benavides cayó al tercer puesto de la clasificación general. Sin embargo, el dato alentador para el piloto salteño es que la diferencia con Sanders es de apenas 7 minutos y 5 segundos, un margen todavía estrecho si se tiene en cuenta la dureza de las jornadas restantes y la imprevisibilidad que caracteriza al Dakar, especialmente en tramos maratón, donde los pilotos no cuentan con asistencia mecánica externa.

La etapa 9 fue la primera mitad de una maratón que finalizará este miércoles, un formato que suele generar cambios importantes en las posiciones debido al desgaste físico y mecánico. En este contexto, el rendimiento de Benavides, aunque por debajo de lo esperado, le permite seguir con chances concretas de pelear por la victoria final, en una edición que se mantiene abierta y extremadamente competitiva.

A sus 30 años, Luciano Benavides afronta uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva. El argentino busca su primera consagración en el Rally Dakar, una meta que ya logró su hermano Kevin, ganador de la prueba en la categoría motos en las ediciones 2020 y 2023. Esa referencia familiar funciona como estímulo adicional para el salteño, que ha demostrado a lo largo de esta edición una gran regularidad y fortaleza mental.

Más allá del resultado de esta etapa, el balance general para Benavides sigue siendo positivo. Su constancia en los puestos de vanguardia y la corta distancia respecto del líder lo mantienen como uno de los principales candidatos al título, en una definición que promete ser ajustada hasta el final. Con varias etapas aún por disputarse, el Rally Dakar sigue abierto y cualquier error o acierto puede resultar determinante en la pelea por la corona.