Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid tras la derrota ante Barcelona

El entrenador Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid tras perder 3-2 la final de la Supercopa de España este domingo ante el Barcelona en Arabia Saudita.

El club anunció este lunes la desvinculación del ex director técnico del Bayer Leverkusen de Alemania y se comunicó que fue "de mutuo acuerdo".

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa" expresó la institución de la capital española.

Además, el Real Madrid le "agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

Ante esta salida de mutuo acuerdo entre la dirigencia y Alonso, el que tomará las riendas del primer equipo será Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid Castilla.

Sorpresivamente, el ex defensor de la selección de España no tendrá una gestión interina y dirigirá al primer equipo de manera definitiva.

"Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025" comunicó el club español.

El ciclo de Alonso en Real Madrid inició el 1 de junio del año pasado y duró tan solo siete meses y cinco dias, donde dirigió 34 partidos de los cuales ganó 24, empató 4 y perdió 6 pero nunca terminó de convencer al público del ´Merengue´.

En LaLiga de España, el equipo madrileño está segundo a cuatro puntos del líder Barcelona y, en la UEFA Champions League, se úbica en el séptimo lugar con 12 puntos, a seis del líder Arsenal de Inglaterra y a falta de dos fechas para el final de la fase de liga.