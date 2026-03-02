Ya sin Gallardo, River visita a Independiente Rivadavia en Mendoza

River Plate volverá a presentarse este lunes en un escenario cargado de significado. El conjunto de Núñez visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, en lo que será el primer compromiso oficial tras la salida de Marcelo Gallardo. El ciclo del entrenador que marcó una era quedó atrás y ahora comienza una etapa de transición bajo la conducción interina de Marcelo Escudero.

El encuentro se disputará este lunes desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas, con transmisión de ESPN Premium. El árbitro será Facundo Tello, mientras que el VAR estará a cargo de José Carreras.

Un nuevo escenario tras la salida de Gallardo

La salida de Marcelo Gallardo marca un punto de inflexión en la temporada de River. El equipo afrontará su primer desafío sin el entrenador que hasta hace pocos días ocupaba el banco, en un contexto que combina expectativa, incertidumbre y la necesidad inmediata de resultados.

El encargado de conducir al plantel en esta etapa interina será Marcelo Escudero, quien definiría el mismo once inicial que logró la victoria ante Banfield. La intención es sostener la base que mostró signos de recuperación en el último compromiso y consolidar un funcionamiento que permita sumar fuera de casa.

River llega a esta fecha con 10 puntos en el certamen, producto, entre otros resultados, del triunfo 3 a 1 frente a Banfield, el "Taladro", que revitalizó las aspiraciones del equipo en la tabla. La misión ahora será encadenar una segunda victoria consecutiva, algo clave para afirmarse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

Un rival encumbrado y un duelo clave

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, la "Lepra" mendocina, que atraviesa un presente sólido. El conjunto dirigido por Alfredo Berti suma 16 unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Racing, resultado que lo mantiene en una posición expectante en la tabla.

El cruce aparece como determinante para ambos. River necesita sostener su levantada en plena transición técnica, mientras que el equipo mendocino buscará consolidar su campaña y defender su localía en un estadio que se prepara para una noche de alta intensidad.

Datos del partido

Torneo Apertura - Fecha 8

Estadio: Malvinas Argentinas

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: José Carreras

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia:

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

DT: Alfredo Berti.

River Plate:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

DT: Marcelo Escudero.

El inicio de una nueva etapa

El partido en Mendoza no será uno más en el calendario. Representa el comienzo formal de una etapa distinta para River, obligada a reorganizarse sobre la marcha y a sostener su competitividad en medio de un cambio profundo en la conducción técnica.

El desafío es doble: mantener la recuperación futbolística evidenciada ante Banfield y demostrar capacidad de respuesta en un contexto adverso, como lo es una visita ante un rival que suma más puntos y que pelea en la parte alta de la tabla.

Para Independiente Rivadavia, en tanto, el encuentro supone la oportunidad de reafirmar su buen momento y aprovechar la transición de su rival. Con 16 puntos y un rendimiento que lo mantiene en la conversación por la clasificación, la "Lepra" sabe que un triunfo ante River tendría un peso específico en la carrera del Torneo Apertura 2026.

En el césped del Malvinas Argentinas se cruzarán, entonces, dos necesidades urgentes: la de consolidación y la de continuidad. River inicia una nueva etapa sin Gallardo; Independiente Rivadavia busca consolidar la suya. El resultado marcará el tono inmediato de ambos caminos.