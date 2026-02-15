Anses definió qué jubilados no cobran el bono este mes

El Gobierno nacional estableció una de las definiciones centrales para los jubilados: el límite de ingresos requerido para poder cobrar el bono extraordinario. La decisión se oficializó junto con los montos vigentes para febrero, en un escenario atravesado por la actualización por movilidad y la continuidad del refuerzo económico.

Durante febrero, la mayoría de las prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrán un incremento del 2,85%. El ajuste, confirmado esta semana por el Ejecutivo, impactará en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros programas sociales administrados por el organismo.

Cómo se paga el bono de refuerzo en febrero para jubilados

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para febrero de 2026. Este refuerzo está destinado a los jubilados y pensionados con haberes más bajos y se paga junto con la prestación mensual correspondiente.

Desde ANSES aclararon que el bono no se ajusta por inflación, pero sigue vigente como una herramienta para fortalecer el ingreso mensual de los beneficiarios.

En concreto, el bono alcanza a los siguientes grupos:

Jubilados que cobran la mínima.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas por Vejez e Invalidez.

Titulares de la Pensión para Madres de Siete Hijos o más.

En este marco, ANSES detalló que el esquema del bono se organiza en tres categorías bien definidas:

Bono completo: lo cobran quienes perciben la jubilación mínima. Con el refuerzo de $70.000, en febrero el ingreso total para este grupo asciende a $429.254.

lo cobran quienes perciben la jubilación mínima. Con el refuerzo de $70.000, en febrero el ingreso total para este grupo asciende a $429.254. Bono proporcional : corresponde a jubilados y pensionados que cobran más que la mínima pero menos de $429.254. En estos casos, el bono se paga de manera parcial, solo para que el haber total no supere ese tope.

: corresponde a jubilados y pensionados que cobran más que la mínima pero menos de $429.254. En estos casos, el bono se paga de manera parcial, solo para que el haber total no supere ese tope. Excluidos: quienes superen los $429.254 de haber mensual no acceden al bono y únicamente reciben el aumento por movilidad.

Calendario de pagos de febrero para jubilados

ANSES también difundió el cronograma de pagos para febrero, que se organiza según la terminación del DNI y el tipo de haber.

Jubilados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados que superan el haber mínimo: