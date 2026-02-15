La moto 0km se financia: cuáles son las propuestas, tasas y plazos

En un escenario de tránsito saturado, costos en alza y búsqueda de autonomía, la moto dejó de ser una alternativa secundaria para convertirse en una solución estratégica de movilidad urbana. Ese cambio estructural en el uso cotidiano impactó de lleno en el mercado: la compraventa de unidades 0km ya no depende exclusivamente del pago al contado. Hoy, una porción relevante de las operaciones se concreta mediante financiamiento bancario, tanto en modelos de baja cilindrada como en motos de mayor valor.

Sin embargo, el crecimiento del crédito no vino acompañado de reglas homogéneas. Cada entidad financiera despliega esquemas propios con diferencias marcadas en tasas, plazos, porcentaje financiado y costos adicionales. En ese contexto, el riesgo no radica en acceder al crédito, sino en elegir mal.

El concepto que define el costo real: CFT

Antes de analizar banco por banco, hay un concepto que atraviesa todas las propuestas: el Costo Financiero Total (CFT). Este indicador refleja el costo real del préstamo y no se limita a la tasa de interés nominal.

El CFT incluye:

Intereses.

IVA sobre intereses.

Comisiones.

Gastos administrativos.

Cargos asociados.

Por eso se expresa como CFT TNA (tasa nominal anual) y CFT TEA (tasa efectiva anual). Comparar únicamente la TNA puede conducir a conclusiones erróneas: dos préstamos con la misma tasa nominal pueden tener costos finales muy distintos.

También influye el tipo de crédito. Los préstamos personales suelen ser más ágiles, pero con tasas más elevadas. Los prendarios, en cambio, dejan la moto como garantía, reducen la tasa, aunque incorporan el costo del seguro obligatorio.

Crédito directo en concesionaria: Banco Provincia

Banco Provincia desarrolló una línea específica para motos con foco en simplificar el proceso y reducir trámites. El crédito se gestiona directamente en concesionarias adheridas y se confirma en forma digital, sin papeles.

La propuesta apunta a quienes priorizan previsibilidad y rapidez, con cuotas fijas en pesos. La demanda creció de la mano de precios que, aun con aumentos, siguen siendo más accesibles que otros vehículos.

Datos clave:

Monto máximo: $10.000.000.

Plazos: 9, 12, 18, 24 y 36 meses.

Tasa fija desde 55% TNA para quienes cobran haberes en el banco.

57% TNA para el resto de los clientes.

Cuotas con débito automático.

Operatoria 100% digital desde Cuenta DNI o BIP.

El esquema reduce la barrera de entrada, aunque el plazo máximo de 36 meses obliga a observar con atención el valor final financiado.

Plazo largo y cobertura amplia: Banco Nación

Banco Nación canaliza la compra de motos mediante préstamos personales, tanto para clientes como para no clientes. Su fortaleza central es el plazo: permite financiar hasta seis años, algo poco habitual en este segmento.

El trámite se realiza online a través de Tienda BNA+, donde se selecciona el producto y se gestiona el préstamo en simultáneo. Luego, entrega y patentamiento se coordinan con la concesionaria.

Condiciones principales:

Monto mínimo: $100.000.

Monto máximo: $40.000.000.

Plazo: hasta 72 meses.

TNA fija: 38%.

TEA: 45,37%.

CFT TEA: 57,02%.

Débito automático en caja de ahorro.

Cancelación anticipada total o parcial permitida.

El plazo extendido permite cuotas más bajas, pero amplía el compromiso financiero y puede elevar el costo total si no se analiza el CFT completo.

Dos esquemas según cilindrada: Santander

Banco Santander segmenta su oferta según el tipo de moto. Para baja cilindrada utiliza préstamos de consumo; para modelos medianos y altos, prendarios.

En baja cilindrada, el crédito es más flexible pero más caro. El prendario, en cambio, reduce la tasa y apunta a compras de mayor valor.

Datos generales:

Préstamo de consumo: hasta 48 meses.

TNA entre 90% y 125%, según perfil.

Prendario: hasta 60 meses.

TNA desde 59,5%.

Financia hasta el 75% del valor de la moto.

Martín Solano, CEO de Santander Consumer Argentina, señaló que el crecimiento del prendario responde a una demanda más consciente del costo financiero y a motos de mayor valor, donde la tasa impacta de forma decisiva en la cuota final. El esquema exige seguro asociado y un valor mínimo de unidad, pero reduce sensiblemente el costo frente al préstamo personal.

Alto porcentaje financiado: BBVA

BBVA ofrece un préstamo prendario que financia hasta el 85% del valor de la moto, un porcentaje superior al de otros bancos.

Características principales:

Financia hasta el 85%.

Monto máximo: $55.000.000.

Plazo: hasta 60 meses.

CFT aproximado: 80,44% a 36 meses.

Requiere seguro obligatorio.

Penalidades por cancelación anticipada, con excepciones.

Exige ingresos mínimos y una relación cuota-ingreso estricta. Es potente en monto, pero demanda un análisis minucioso del costo total.

Movilidad eléctrica: Banco Ciudad

Banco Ciudad propone una línea diferenciada con tasas subsidiadas y destino específico para taxis, remises y repartidores que incorporen vehículos eléctricos o híbridos enchufables.

Para motos eléctricas de delivery:

Préstamo a sola firma.

Monto máximo: $2.800.000.

Plazo: 36 meses.

Tasa fija: 22,5% TNA.

Son las tasas más bajas del mercado, aunque con requisitos específicos de actividad y documentación.

Qué mirar antes de firmar

Más allá de la entidad elegida, conviene revisar:

CFT y no solo la tasa nominal.

Plazo total del crédito.

Porcentaje financiado.

Seguro y costos asociados.

Condiciones de cancelación anticipada.

La moto se consolida como una herramienta clave en un contexto de menor consumo de combustible frente al auto, costos de mantenimiento más bajos y reducción de tiempos de traslado. El avance del trabajo independiente, la mensajería y los servicios de entrega refuerza su rol productivo.

El crédito amplía el acceso a la 0km, pero también fija un compromiso financiero de mediano o largo plazo. Comparar en profundidad no es un detalle técnico: es la diferencia entre una solución de movilidad eficiente y una carga financiera innecesaria.