La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo modificaciones en las condiciones de determinación e ingreso de los aportes destinados al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mediante la Resolución General 5928/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La actualización normativa establece nuevos requisitos registrales para acceder al régimen e incorpora formalmente a las cooperativas dentro de las entidades habilitadas para tramitar el beneficio correspondiente a las alícuotas de las contribuciones laborales. La modificación representa un cambio en los criterios administrativos que deben cumplir las organizaciones para obtener el encuadramiento correspondiente y acceder a las condiciones previstas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

El punto central de la resolución es el reconocimiento expreso de las cooperativas y cooperativas efectoras como entidades habilitadas para gestionar el Certificado MiPyME, una condición necesaria para quedar comprendidas dentro de los parámetros establecidos por la normativa.

De esta manera, ARCA adecuó sus disposiciones registrales para contemplar una situación que había sido planteada por las autoridades del área económica y que requería una incorporación específica dentro del régimen.

El pedido de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa

El origen de la modificación se encuentra en una presentación realizada por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía.

Desde esa dependencia se aclaró que las cooperativas y cooperativas efectoras se encuentran habilitadas para tramitar el denominado Certificado MiPyME. A partir de esa consideración, se solicitó que esa posibilidad quedara expresamente contemplada en la normativa de ARCA.

La presentación permitió identificar la necesidad de adecuar los requisitos administrativos del organismo recaudador para que estas entidades pudieran acceder al encuadramiento correspondiente, siempre que cumplieran con las condiciones establecidas.

La resolución incorpora esa aclaración y establece un marco registral específico para que las cooperativas puedan realizar los trámites necesarios y obtener el reconocimiento como parte de las categorías empresariales contempladas por el régimen.

El cambio también alcanza a las entidades sin fines de lucro que reúnen determinadas condiciones jurídicas y administrativas, por lo que la reglamentación establece diferentes mecanismos de identificación dentro del Sistema Registral.

Certificado MiPyME vigente y caracterización registral

Con la entrada en vigencia del nuevo texto reglamentario, ARCA estableció que las firmas deberán contar con un Certificado MiPyME vigente para el período devengado correspondiente.

Además, deberán encontrarse caracterizadas dentro del Sistema Registral del organismo como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, en los Tramos 1 y 2. Este requisito resulta fundamental para determinar qué entidades pueden acceder al tratamiento previsto para las MiPyMEs en el marco del Fondo de Asistencia Laboral.

La reglamentación establece así dos condiciones que deben cumplirse de manera conjunta: disponer de la certificación correspondiente y contar con la caracterización registral que permita identificar a la entidad dentro de las categorías reconocidas.

El certificado deberá encontrarse vigente durante el período devengado al que corresponda la aplicación del beneficio. Por lo tanto, no será suficiente haber obtenido la calificación en un período anterior si esta ya no se encuentra vigente.

La actualización busca establecer una correspondencia entre la condición acreditada por cada entidad y la información que figura en los registros de ARCA, de manera que el encuadramiento pueda verificarse mediante los datos administrativos del organismo.

Qué entidades sin fines de lucro pueden acceder

La nueva normativa también establece condiciones particulares para las entidades sin fines de lucro, que deberán encontrarse inscriptas bajo determinadas formas jurídicas para acceder al encuadramiento.

Entre las categorías contempladas se encuentran:

Asociación.

Fundación.

Consorcio de Propietarios.

Mutual.

Cooperadora.

Iglesia o Entidad Religiosa.

Otras formas jurídicas comprendidas en las condiciones establecidas por la normativa.

Estas organizaciones deberán tramitar su calificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, organismo ante el cual deberán gestionar el reconocimiento correspondiente.

La incorporación de estas categorías permite establecer un tratamiento registral diferenciado para las entidades que, por su naturaleza jurídica, no responden necesariamente a las formas tradicionales de organización empresarial, pero pueden reunir las condiciones para acceder al régimen.

En este sentido, la resolución contempla tanto la situación de las empresas como la de las organizaciones sin fines de lucro, estableciendo mecanismos específicos para identificar cada tipo de contribuyente.

Los nuevos códigos de caracterización en el Sistema Registral

Otro de los aspectos centrales de la Resolución General 5928/2026 es la incorporación de códigos diferenciados para identificar a las entidades alcanzadas por el régimen.

ARCA determinó una clasificación específica dentro del Sistema Registral, que permitirá distinguir entre empresas y entidades sin fines de lucro, además de identificar los trámites que no hayan obtenido una aprobación favorable.

Los códigos establecidos son los siguientes:

Para empresas:

272.

Para entidades sin fines de lucro:

647.

Por otra parte, las instituciones cuyo trámite de calificación resulte rechazado serán identificadas mediante el código 646.

Esta diferenciación constituye una herramienta administrativa para ordenar la información registral y reconocer el encuadramiento de cada contribuyente según su naturaleza jurídica y la calificación obtenida.

La incorporación de estos códigos permite que el sistema identifique de manera específica a las empresas y organizaciones que reúnen los requisitos para acceder al tratamiento previsto, así como aquellas cuya solicitud no haya sido aprobada.

Cuánto tiempo tendrá vigencia el encuadramiento

La reglamentación también establece un plazo determinado para la validez de la caracterización registrada ante ARCA.

El encuadramiento tendrá vigencia desde el momento de su otorgamiento hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador.

Una vez alcanzada esa fecha, deberá realizarse la renovación correspondiente para mantener la condición registral.

Este mecanismo introduce una referencia temporal vinculada directamente con el cierre del ejercicio fiscal de cada empleador. Por lo tanto, las entidades deberán prestar atención a los plazos establecidos para evitar que la caracterización pierda vigencia y resulte necesario gestionar nuevamente su reconocimiento.

La renovación constituye una instancia necesaria para mantener actualizado el encuadramiento dentro del régimen y acreditar que continúan vigentes las condiciones requeridas.

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral y cómo se financia

El Fondo de Asistencia Laboral fue establecido mediante la Ley de Modernización Laboral 27.802, con el objetivo de contribuir al pago de las obligaciones e indemnizaciones laborales derivadas de la extinción del contrato de trabajo.

El alcance del mecanismo comprende a los trabajadores del sector privado que se encuentren registrados y cuenten con una antigüedad mínima de 12 meses. Su financiamiento se integra mensualmente mediante una contribución calculada sobre la masa salarial computable para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La normativa establece dos alícuotas diferentes, de acuerdo con la categoría del empleador:

Grandes empresas: 1% sobre la masa salarial computable para el SIPA.

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: 2,5% sobre la masa salarial computable para el SIPA.

Entidades sin fines de lucro asimiladas: 2,5% sobre la masa salarial computable para el SIPA.

La diferencia entre las alícuotas determina el tratamiento contributivo correspondiente a cada categoría. Mientras las grandes empresas aportan el 1%, las MiPyMEs y las entidades sin fines de lucro asimiladas quedan comprendidas en una contribución del 2,5%.

El fondo tiene como finalidad contribuir a cubrir las obligaciones e indemnizaciones laborales cuando se produce la extinción de los contratos de trabajo de empleados registrados que cumplen con la antigüedad mínima establecida.